台尼斷交時機點「暗藏玄機」 前外交官分析：中共反擊全球民主陣營

劉仕傑認為尼加拉瓜選在民主峰會同日斷交台灣，是中共對全球民主陣營的戰狼式外交反擊。（資料照）

2021/12/10 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉瓜今早宣布承認「一個中國」，並與台灣斷絕外交關係，短短3小時內即與中國復交。前外交官主任劉仕傑稍早在臉書分析，尼國選在民主峰會這天宣布此事，形同中共對全球民主陣營的戰狼式外交反擊，劉仕傑更語帶不滿直言「慢走不送」。

劉仕傑今早透過臉書寫下，「尼加拉瓜，慢走不送。選在拜登民主峰會同一天出手，這是中共對全球民主陣營的戰狼式外交反擊，宣戰意味極濃。老美對尼加拉瓜奧蒂嘉不滿已久，拜登上月才說尼國總統大選是啞劇，最近也制裁奧蒂嘉身邊官員」。

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劉仕傑發文當下美國國務院尚未正式評論此事，他指出，「值得注意的是，這是美國國會通過《台北法》後，第一個斷交的台灣邦交國，美國的回應強度值得觀察」。文末提到「老話一句，駐外同仁辛苦了。台灣，加油」。

針對斷交一事，我國外交部聲明表示，對尼國政府的決定感到痛心與遺憾，為維護國家主權及尊嚴，即日起終止兩國外交關係，並全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員；扣除尼加拉瓜後，目前我國全球友邦為14國，包括馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯國、史瓦帝尼、梵蒂岡、貝里斯、海地、宏都拉斯、瓜地馬拉、巴拉圭、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森國。

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