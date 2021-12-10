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    尼加拉瓜駐台大使是銘傳畢業25歲正妹 去年才到任

    尼加拉瓜駐台大使李蜜娜去年10月才剛到任，畢業於銘傳大學的她因為外型亮眼，一度成為網友討論焦點。（資料照）

    尼加拉瓜駐台大使李蜜娜去年10月才剛到任，畢業於銘傳大學的她因為外型亮眼，一度成為網友討論焦點。（資料照）

    2021/12/10 09:36

    〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉瓜當地時間週四宣布承認「一個中國」，與我國斷交，我外交部也宣布自即日起終止兩國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。事實上，尼加拉瓜駐台大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino）去年10月才剛到任，畢業於銘傳大學的她因為外型亮眼，一度成為網友討論焦點。

    李蜜娜曾是台灣獎學金的受獎生，在2018年畢業於銘傳大學國際學院國際企業系，一度被派任尼國常駐聯合國日內瓦分部代表團參事，2020年10月26日向我國總統蔡英文遞交到任國書，成為尼加拉瓜新任駐台大使。

    李蜜娜上任時年僅24歲，外型年輕亮麗，曾引發台灣網友關注；向蔡英文遞交到任國書當日，總統府也開起直播，當時網友在留言處直呼「大使好正我戀愛了」、「美女大使」、「李蜜娜大使好漂亮，Welcome to Taiwan」、「看起來好正」、「這個大使好年輕喔」、「難得看到大使這麼正的」、「大使很正」。

    針對她與台灣的緣分，「財團法人高等教育國際合作基金會」也曾錄製影片並撰專文介紹，表示李蜜娜因為台灣的良好與安全，對來台留學產生興趣，提出申請後成功來台讀書並取得學位；李蜜娜曾以尼加拉瓜駐台大使身分期許自己「持續強化尼加拉瓜與台灣兩國間的關係」，今昔對比令人感慨。

    圖為李蜜娜2020年10月14日向外交部長吳釗燮呈遞到任國書畫面。（資料照）

    圖為李蜜娜2020年10月14日向外交部長吳釗燮呈遞到任國書畫面。（資料照）

    2020年12月，颶風艾塔及約塔重創中美洲友邦，台灣國際醫衛行動團隊9日在外交部援贈醫療物資給友邦，由外交部主秘徐儷文（右）與衛福部次長石崇良（左）代表捐贈，尼加拉瓜大使李蜜娜（圖中）代表接受。（資料照）

    2020年12月，颶風艾塔及約塔重創中美洲友邦，台灣國際醫衛行動團隊9日在外交部援贈醫療物資給友邦，由外交部主秘徐儷文（右）與衛福部次長石崇良（左）代表捐贈，尼加拉瓜大使李蜜娜（圖中）代表接受。（資料照）

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