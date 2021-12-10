甫宣布與我斷交 尼加拉瓜政府代表團在天津與中國會談

尼加拉瓜宣布與我國斷交後，其政府代表團已在天津與中國政府進行會談。（圖取自華春瑩推特）

2021/12/10 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉瓜政府片面與我國斷絕外交關係，並宣稱「認定世界上只有一個中國」，隨後中媒指出，尼加拉瓜政府代表團已在天津與中國政府進行會談。

中國官媒《央視新聞》10日上午7時26分於微博指出，「當地時間12月9日，尼加拉瓜政府發表聲明：承認世界上只有一個中國。中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。尼加拉瓜政府即日起與台灣『斷交』，不再有任何接觸或官方關係」。

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隨後8時34分央視續發報導，「中國同尼加拉瓜政府代表團在天津舉行會談​​​」；中國外交部部長助理華春瑩則在推特發出會談現場的2國國旗照。

而就在尼加拉瓜宣布與台灣斷交不久，中國常駐聯合國代表張軍也發推特表示，「尼加拉瓜政府作出了一個順應大勢、合乎民心的正確決斷，我們表示高度讚賞。『一個中國』原則是國際社會普遍共識，不容挑戰！」

扣除尼加拉瓜後，目前我國全球友邦為14國，分別為馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯國、史瓦帝尼、梵蒂岡、貝里斯、海地、宏都拉斯、瓜地馬拉、巴拉圭、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森國。

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