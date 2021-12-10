為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    尼加拉瓜與我斷交向中靠攏 國安高層：被民主峰會摒除門外2政權相互取暖

    尼加拉瓜上月7日舉行總統大選，由總統奧德嘉及副總統穆麗優勝選連任。（路透資料照）

    尼加拉瓜上月7日舉行總統大選，由總統奧德嘉及副總統穆麗優勝選連任。（路透資料照）

    2021/12/10 09:23

    〔記者蘇永耀／台北報導〕尼加拉瓜宣布與台灣斷交，決定者是人權記錄不彰的尼國總統奧德嘉。國安高層今日指出，奧德嘉在11月惡意逮捕對手以確保成功連任，遭美國、歐盟等西方國家強烈譴責，北京在這個時機拉攏尼加拉瓜，也是挑選美國舉辦民主峰會期間的一項回應動作，所以，兩個被摒除在峰會門外未被邀請的兩個政權，此時結交是各取所需與相互取暖。

    這是中美洲國家尼加拉瓜史上第二次與我斷交，兩次相隔三十六年，且決定都是由奧德嘉主政期間做成。

    奧德嘉在上月完成的總統選舉雖成功連任，但大肆打擊政敵的手段，包括不是入獄就是流亡海外，也讓西方民主國家在選舉後表達強烈譴責。迄今包括美、英、歐盟及美洲國家組織（OAS）等40餘國及國際組織均拒絶承認尼國選舉結果。其中，拜登政府直接在聲明批評，認為尼國此次大選，根本是「民主政治恥辱」，「既不公正也不公平，更看不到民主的意義。」

    涉外人士指出，面對國際制裁壓力下，奧德嘉政府選擇向中國靠攏，雙方除派高階官員密集接觸，也特意在這次與我斷交聲明強調接受「一中原則」，這均顯示北京幕後的策動安排，另也派出閣員訪問俄羅斯並簽署協議。顯示尼加拉瓜在奧德嘉主政下，全面向反美路線靠攏。

    國安高層並說，下週六台灣四項公投登場，美國現在正舉辦民主峰會，尼加拉瓜與北京商量好宣布對台斷交時間，既是針對我們，也是指向美國。兩個被國際社會認為非常不民主的兩個政權，此時結合，是各取所需與相互取暖，也更證明這次民主峰會將其摒除門外的正確性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尼加拉瓜與我斷交 王定宇：中國打壓台灣 只會將彼此越推越遠
    2021/12/10 08:36

    尼加拉瓜與我斷交 王定宇：中國打壓台灣 只會將彼此越推越遠
    尼加拉瓜與我斷交 政院：遺憾與憤怒 中國因素干涉
    2021/12/10 08:31

    尼加拉瓜與我斷交 政院：遺憾與憤怒 中國因素干涉

    京站12/10推12元瘋搶美食抽抽樂
    打壓異議人士被國際制裁 尼加拉瓜靠攏中國
    2021/12/10 08:28

    打壓異議人士被國際制裁 尼加拉瓜靠攏中國
    尼加拉瓜與我斷交 外交部：痛心遺憾 即日起停止合作及援助
    2021/12/10 08:06

    尼加拉瓜與我斷交 外交部：痛心遺憾 即日起停止合作及援助

    新光證券60周年轉型有成 展現優異競爭力
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播