尼加拉瓜與我斷交向中靠攏 國安高層：被民主峰會摒除門外2政權相互取暖

尼加拉瓜上月7日舉行總統大選，由總統奧德嘉及副總統穆麗優勝選連任。（路透資料照）

2021/12/10 09:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕尼加拉瓜宣布與台灣斷交，決定者是人權記錄不彰的尼國總統奧德嘉。國安高層今日指出，奧德嘉在11月惡意逮捕對手以確保成功連任，遭美國、歐盟等西方國家強烈譴責，北京在這個時機拉攏尼加拉瓜，也是挑選美國舉辦民主峰會期間的一項回應動作，所以，兩個被摒除在峰會門外未被邀請的兩個政權，此時結交是各取所需與相互取暖。

這是中美洲國家尼加拉瓜史上第二次與我斷交，兩次相隔三十六年，且決定都是由奧德嘉主政期間做成。

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奧德嘉在上月完成的總統選舉雖成功連任，但大肆打擊政敵的手段，包括不是入獄就是流亡海外，也讓西方民主國家在選舉後表達強烈譴責。迄今包括美、英、歐盟及美洲國家組織（OAS）等40餘國及國際組織均拒絶承認尼國選舉結果。其中，拜登政府直接在聲明批評，認為尼國此次大選，根本是「民主政治恥辱」，「既不公正也不公平，更看不到民主的意義。」

涉外人士指出，面對國際制裁壓力下，奧德嘉政府選擇向中國靠攏，雙方除派高階官員密集接觸，也特意在這次與我斷交聲明強調接受「一中原則」，這均顯示北京幕後的策動安排，另也派出閣員訪問俄羅斯並簽署協議。顯示尼加拉瓜在奧德嘉主政下，全面向反美路線靠攏。

國安高層並說，下週六台灣四項公投登場，美國現在正舉辦民主峰會，尼加拉瓜與北京商量好宣布對台斷交時間，既是針對我們，也是指向美國。兩個被國際社會認為非常不民主的兩個政權，此時結合，是各取所需與相互取暖，也更證明這次民主峰會將其摒除門外的正確性。

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