打壓異議人士被國際制裁 尼加拉瓜靠攏中國

尼加拉瓜上月7日舉行總統大選，由總統奧德嘉及副總統穆麗優勝選連任。（路透資料照）

2021/12/10 08:28

〔記者楊丞彧／台北報導〕尼加拉瓜於台灣時間今日片面與我斷交，我國外交部今早也鄭重聲明，為維護國家主權及尊嚴，我國決定自即日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。

知情人士今透露，尼加拉瓜上月7日舉行總統大選，由總統奧德嘉及副總統穆麗優勝選連任。在選舉過程中，奧德嘉政府持續對反對派總統初選可能候選人等異議人士進行逮捕等全面性打壓作為，被國際民主社會普遍譴責與制裁。迄今，包括美、英、歐盟及美洲國家組織（OAS）等40餘國及國際組織，均拒絶承認尼加拉瓜選舉結果。

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知情人士指出，我國身為民主陣營的一員，也曾呼籲尼方應遵循民主機制，處理與不同政黨或意見人士的爭端，以符合其國家人民的利益。不過，由於國際制裁使尼國經濟壓力更大，但奧德嘉政府對此採取更強烈的抗議與反擊。

知情人士說，尼加拉瓜除主動宣布退出美洲國家組織之外，更與包括中國等威權集團靠攏，日前接二連三指派高階首長出席與中國有關的視訊會議，並與中方接觸表達願意接受「一中原則」的協商，並派財長訪問俄國簽署協議進行核能方面的合作。

外交部表示，台灣一向是尼加拉瓜忠實可靠的朋友，長期與尼國共同推動有益民生的合作，協助尼國國家的整體發展，成果與貢獻有目共睹。奧德嘉總統政府罔顧台尼兩國人民多年休戚與共的情誼，我國感到十分遺憾。

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