邀安倍訪台？ 外交部：誠摯歡迎來台交流

外交部發言人歐江安。（外交部提供）

2021/12/09 14:19

〔記者楊丞彧／台北報導〕日本前首相安倍晉三日前應台灣智庫國策研究院之邀發表演說，提到「台灣有事即是日本有事，更是日美同盟有事」，引發相當大的回響。外交部發言人歐江安今被問到，是否邀請安倍來台進行訪問，她回應，外交部由衷感謝安倍前首相長期以來對台灣的堅定支持、深厚友誼，誠摯歡迎他在行程方便時來訪，與我國各界人士進行交流。

外交部發言人歐江安今在例行記者會上，回應媒體相關提問表示，中國併吞台灣的野心從未停過，手法無所不用其極，我國一向感謝包括日本前首相安倍晉三眾議員等對台灣友好國際政要，持續關注台海和平穩定的重要性。

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歐江安重申，台灣位居西太平洋民主陣營的最前線，地處東亞第一島鏈關鍵樞紐，戰略地位至關緊要，近來台海、東海及南海情勢詭譎多變，台灣除將持續堅定捍衛國家領土主權與自由民主的制度，並將持續與日本、美國等理念相近國家深化合作，維護台海安全及印太地區的和平穩定與繁榮。

而媒體也問到是否邀請安倍來台進行訪問，歐江安指出，安倍晉三是備受推崇的國際重要領導人，多次公開強調台灣與日本共享民主、自由基本價值，互為重要伙伴與珍貴友人，並且積極聲援支持我國參與國際組織及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

歐江安提到，在我國政府與人民全力抗疫之際，安倍前首相幕後居間鼎力協調；對於日本政府共6次援贈我國超過420萬劑疫苗，台灣政府與人民永銘在心。外交部由衷感謝安倍前首相長期以來對台灣的堅定支持與深厚友誼，我方誠摯歡迎安倍前首相在行程方便時來台灣訪問，與我國各界人士進行交流。

邀訪安倍一事受到立委高度關注，昨天在立法院外交及國防委員會上，民進黨立委王定宇也針對此事質詢外交部長吳釗燮。吳釗燮回應，目前相關計畫暫時沒有時程，我方對此表示高度歡迎，也持續接觸。若對方表達意願，就會盡快做安排。王定宇說，安倍雖是前首相，但仍是現今日本政壇具有實力者，安倍針對安保的發言這麼挺台，希望可以跟他多做交流。

此外，有關安倍日前提到的「台灣有事即是日本有事，更是日美同盟有事」，他週二進一步解釋「台灣有事」範疇，除了登陸侵略，還包括發動大規模網路攻擊、打擊台灣國民迎戰的意志、引發國內混亂等均屬之；若就個案討論，均可能適用日本安保法制中，對「重要影響事態」、「存立危機事態」的定義。

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