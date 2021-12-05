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    挺台惹中國暴怒 安倍晉三：會繼續說該說的話

    日本前首相安倍晉三發言挺台，「台灣有事就是日本有事」 ，中國政府為之震怒，但安倍說，他今後仍將繼續「說該說的話」。（美聯社）

    日本前首相安倍晉三發言挺台，「台灣有事就是日本有事」 ，中國政府為之震怒，但安倍說，他今後仍將繼續「說該說的話」。（美聯社）

    2021/12/05 01:34

    〔國際新聞中心／綜合報導〕針對「台灣出現突發事態，就是日本出現突發事態」的言論引發中國政府不滿，日本前首相安倍晉三3日重申，「明確表達想法才能防止衝突。今後將繼續說該說的話。」他還語帶嘲諷地回應北京當局：「一名國會議員的發言受到關注，不勝榮幸。」

    日本共同社中文網4日報導，安倍3日在一個網路節目中指出，不僅日本關注台海情勢，今年6月舉行的七大工業國集團（G7）高峰會元首聲明也提到「台灣海峽和平與穩定的重要性」，強調這是「國際上共同的想法」。至於現任首相岸田文雄的對中外交路線，安倍認為，「看上去溫和，實則非常堅定，值得期待關注。」

    安倍1日視訊連線國策研究院主辦的「影響力論壇」，發表「新時代台日關係」主題演說，強調日台友好，更直言「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」，警告中國不要誤判情勢。對此，中國外交部部長助理華春瑩急召日本駐中國大使垂秀夫抗議，但垂秀夫冷回：「日本無法接受中國的片面主張」。

    日本政府發言人松野博一也強硬回應，表示日本政府是依據本國立場進行適當反駁。安倍胞弟、日本防衛大臣岸信夫3日更在例行記者會上重申，台灣是日本重要的夥伴和珍貴的朋友，中國有必要理解日本國內對台灣情勢的看法，日本無法接受中國的片面主張。

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