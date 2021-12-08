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    再談「台灣有事」 安倍晉三：非僅指武力侵略

    日本前首相安倍晉三7日晚間在日本富士電視衛星台新聞節目「PRIME NEWS」，談到他說「台灣有事即日本有事」的真正用意。（取自BS富士PRIME NEWS）

    日本前首相安倍晉三7日晚間在日本富士電視衛星台新聞節目「PRIME NEWS」，談到他說「台灣有事即日本有事」的真正用意。（取自BS富士PRIME NEWS）

    2021/12/08 01:12

    〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本前首相安倍晉三7日晚間在日本的新聞節目中進一步解釋他對「台灣有事」的定義，不僅只是登陸侵攻，還包括發動大規模的網路攻擊，打擊台灣國民迎戰的意志，引發國內混亂等均屬台灣有事，若就個案討論，均可能適用日本的安保法制中，對重要影響事態、存立危機事態的定義。

    安倍日前應台灣智庫國策研究院之邀發表演說，提到「台灣有事即是日本有事，更是日美同盟有事」引起相當大的回響，尤其他直接點名警告中國國家主席習近平勿誤判情勢，更挑動中國敏感神經，中國透過外交部發言人撂話反擊，並約見日本駐中大使垂秀夫抗議。

    安倍辭去首相職後，雖然只具眾議員身分，但他回歸自民黨最大派系「清和會」（安倍派），成為派系領袖，仍具有很高的影響力，且少了政府官員身分的束縛，近來被戲稱為「野生安倍」，發言也更無尺度限制，他在提到台灣時，都是用台灣國內、國民等字眼。

    安倍7日接受日本富士電視衛星台新聞節目「PRIME NEWS」訪問，被問及這項發言的用意，以及對「台灣有事」的定義。

    安倍表示，近來中國提高對台軍事壓力是不爭的事實，例如前陣子在短短4天內出動149架軍機擾台；他指出，很多衝突或偶發衝突都發生在雙方能力嚴重失衡，或輕視對方意志時，認為武力統一台灣很簡單、門檻並不高，所以有必要表示態度、提高難度，對日本而言最現實的問題是與那國島與台灣僅離100多公里，所以中國、台灣和美國若發生突發事態，至少已符合日本「重要影響事態」的定義。

    安倍強調，對於中國大量軍機擾台，日本有必要明確指出其中的危險性，傳達日本的意志以防止事態升級，這也是他說「台灣有事即日本有事」的主要用意。

    對於「台灣有事」的定義，安倍表示，有很多的可能性，包括實際上是否登陸侵攻，或如大規模的網路攻擊，打擊台灣國民迎戰的意志，引發國內混亂等間接的侵攻，有各種武力與非武力的模式。

    他指出，尤其網路攻擊的出現，讓有事與平時的分界變得愈來愈模糊。例如台灣遭到大規模網路攻擊，或是台灣離島遭到武力攻擊，台灣國內因此出現大混亂，都有可能。

    參與節目評論的政評家宮家邦彥表示，一般都認為「台灣有事」，指的是武力攻擊的有事，但安倍所指的「有事」範圍更為廣泛，包含各種狀況，他認為安倍的說法非常正確。宮家也表示，中國若對台進行軍事攻擊，與那國島、日本領空領海及駐日美軍不可能沒事，安倍警告中國，必須評估將付出很高成本，透過他的說法可達到一定的牽制效果。

    另外對於日本是否可能制定日本版台灣關係法一事，安倍指出，日本一直加強與台灣的關係，例如疫苗的問題，日本是全世界最早提供台灣大量疫苗的國家，他認為日台緊密程度要比單純制定一部法律更為緊密。

    他認為透過民間的安保對話，包括日本、台灣和美國三國對話，然後做為反饋傳達給政府，是一件很重要的事。安倍還透露，實際上早已在進行，而且各方面都有，不過他不便透露有哪些事。

    安倍說，現在最該做的事是協助台灣在國際發聲，尤其台灣無法參加聯合國的組織，世界衛生組織（WHO）就是一例，日本要從旁支援，協助台灣進入國際社會，CPTPP也是如此。

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