馬英九批「不自由的民主」 政院：國際肯定台灣民主 勿妄自菲薄

行政院發言人羅秉成反駁前總統馬英九的媒體投書指出，自由之家持續把台灣列為自由國家，甚至連續三年高於美國等國家，國際非營利組織Civicus也認為台灣是亞洲唯一開放國家，台灣民主、自由、開放，國際都非常肯定。（記者李欣芳攝）

2021/12/09 13:42

〔記者李欣芳／台北報導〕前總統馬英九投書媒體抨擊總統蔡英文執政之下，政府的表現，不但離民主越來越遠，反而趨近「不自由的民主」，並舉例黨產會、促轉會、沒收公投綁大選等問題，行政院發言人羅秉成今天受訪時反駁指出，自由之家持續把台灣列為自由國家，甚至連續3年高於美國等國家，國際非營利組織Civicus也認為台灣是亞洲唯一開放國家，台灣民主、自由、開放，國際都非常肯定，我們對我們的自由與民主有足夠的信心，「國際上的肯定，我們不會妄自尊大，但也不必妄自菲薄」 。

羅秉成今天在行政院院會後記者會上回應表示，台灣的民主自由在大家的努力下，結束威權時代、打開民主大門，今年3月「自由之家」持續把台灣列為自由的國家，且我國總分連續3年高於美、法等國家，比去年總分還進步。另外，根據國際非政府人權組織CIVICUS，就全國公民活動空間自由程度調查，台灣連續3年被列為亞洲唯一開放的國家。

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對於政府設立黨產會、促轉會被質疑是政治操作，羅秉成表示，黨產會與黨產條例相關規定，經過大法官解釋為為合憲，相關黨產作為持續進行中，像是國民黨當時把中影股權轉讓、買賣，產生有高價低賣的價差問題，黨產會跟中影達成和解；促轉會也依促轉條例，平復在威權時期遭到違反民主自由憲政、違反公平審判原則的不當判決，確認撤銷是達5、6000件之多，是還給這些政治上受難者公道所必要，他相信馬前總統也不會反對這立法。

羅秉成指出，國民黨也將相關政治檔案委託給政大典藏，過程中，國民黨也同意台灣省黨部的政治檔案依法移交給檔案局，這都在在顯示，不管是黨產還是促轉，都對威權時期產生的問題，產生一些成效。

至於公投綁大選問題，羅秉成並指出，公民投票是民進黨長期推動、蔡政府也高度尊重，這次並沒有反公投問題，反而是積極鼓勵國人行使公民權，台灣過去在公投經驗比較少，這次因為沒有綁大選，公投的議題大家可以好好討論、詰問，這正是民主深化的最好證明。他強調，這次沒有政黨輸贏的問題，而是攸關台灣未來前途跟發展的重大公投，請國人行使手上神聖的一票，決定國家政策的未來。

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