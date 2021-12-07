擴大空污費差別費率暫緩 時力黨團︰環保署背棄承諾

立法院時代力量黨團批評，環保署竟對外表示，減少空污排放，空污費非唯一工具，這不但背棄其過往承諾，也嚴重背棄國人賦予該機關的任務功能。圖為中火。（資料照）

2021/12/07 16:58

〔記者謝君臨／台北報導〕環保署去年提出擴大空污費季節差別費率，主要為提高空污季費率（第1、4季）、調降非空污季費率（第2、3季），相關辦法原訂今年實施，但近日決定暫緩。對此，立法院時代力量黨團批評，環保署竟對外表示，減少空污排放，空污費非唯一工具，這不但背棄其過往承諾，也嚴重背棄國人賦予該機關的任務功能。

對此，時力黨團有3項訴求，首先，我國政府應至少在維持第2、3季空污費率前提下，提高第1季和第4季的空污費率；其次，我國空污費率提高的幅度，應讓廠商有具體經濟誘因，投入成本改善相關設備，做好污染防制、源頭減量，並帶動產業升級轉型；最後，請環保署不要忘記保護我國環境的本職，並應貫徹空污費率提高的政策方向與承諾，不應屈服於資方或其他部會壓力。

請繼續往下閱讀...

時力黨團指出，中南部的空污問題，一直是當地居民心中的痛。從環保署歷年數據來看，固定污染源（工業源）約占27至31%，移動污染源（運輸工具）約占30至37%，其他污染源約占32至43%。長期以來，中南部居民及環團一再批評台灣的固定污染源空污費率過低的問題，並訴求應調升費率，以經濟誘因讓企業做好污染防制、源頭減量，並促進產業轉型與升級。

時力黨團表示，去年3月，環保署預告調整空污季費率，對國人表示為改善空氣品質不良現況，將調升空污季費率（第1、4季）、調降非空污季費率（第2、3季），並定調整體拉大空污季費率，促使公私場所在空氣品質不良季節能減少固定污染源排放。

時力黨團強調，許多環保團體批評空污費率已過低，不應再調降非空污季費率；以2017年5月31日，環保署該次修正內容為例，該次是修正「第2、3季維持現行費率；第1、4季調升費率」，顯示擴大差別費率，根本無需調降非空污季費率。

時力黨團提及，經多方溝通，去年12月7日，環保署在立院衛環委員會提出相關報告時，提出「檢討固定源空污費：持續檢討秋冬季節空污費差別費率，以經濟誘因方式，鼓勵公私場所自願調整產能，降低污染排放」；不再堅持調降非空污季費率，只強調擴大差別費率。但現在環保署卻偷偷決定將政策喊停。

時力黨團認為，環保署此舉已嚴重背棄國人賦予該機關的任務功能。更扯的是，環保署竟對外表示，減少空污排放，空污費非唯一工具，這嚴重背棄他們在立院所做出的報告承諾。

對於暫緩擴大空污費差別費率的辦法，環保署指出，由於後來各地方政府分別提出「空氣污染防制計畫書」，共有300多項空污減量措施；另外，環保署所研擬的「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法修正草案」也正在行政院審查，因此才暫緩實施該辦法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法