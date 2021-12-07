批葉毓蘭瞎搞議程 林靜儀：國會不需再多一個國民黨立委

林靜儀在批評葉毓蘭在司委會浪費備詢官員時間，並直言：「立法院真的沒有理由再多一席中國國民黨的國會議員。」（資料照）

2021/12/07 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會昨邀請法務部長、調查局長等官員，就選舉、公投政治偵辦爭議進行報告，立院民進黨團批評此舉有違憲之虞，國民黨籍召委葉毓蘭最後則是以「肚子痛」為由宣布暫時休會，導致備詢官員在場枯等。民進黨台中第二選區立委補選參選人林靜儀在臉書發文批評葉毓蘭浪費他人時間，並直言：「立法院真的沒有理由再多一席中國國民黨的國會議員。」

林靜儀在臉書列出國民黨立院黨團近日的荒謬行徑，林靜儀表示，據預算法51條規定，「總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並於會計年度開始十五日前由總統公布之」。國民黨卻因為公投案，宣布罷審預算，而今年中央政府及國營事業、基金預算，迄今更是未完成三讀。

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林靜儀提到，司法委員會召委、國民黨不分區第一名葉毓蘭委員昨日要求正在偵查案件中的台中地檢署檢察長備詢，立法院公開施壓檢察機關，司法委員會安排的專案報告明顯違反權力分立原則，更徹底違反「司法院釋字461解釋」及「司法院釋字585解釋」。最後葉毓蘭以腹痛為由宣布「休會」，司法機關官員全數在委員會枯等，陪她浪費時間。

最後林靜儀也直言：「台中市第二選區補選，我們不需要再增加一個中國國民黨立委。上一屆丟水球，這一屆又要參與丟內臟嗎？」

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