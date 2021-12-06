違憲介入個案？藍綠口水戰半小時 葉毓蘭喊「肚子痛」休會中

國民黨立委葉毓蘭。（資料照）

2021/12/06 10:57

〔記者楊國文／台北報導〕立法院是否應該找偵查個案中的檢察首長至立院報告？立院司法及法制委員委會今邀請法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、台中地檢署檢察長黃謀信等人，就「選舉、公投政治偵辦爭議」等事進行專題報告，因民進黨立委劉世芳、羅致政等人質疑開會沒有正當性，違憲之虞，應散會，引發國民黨籍召委葉毓蘭、立委費鴻泰等人反擊，經藍綠立委近半小時口水攻防，葉毓蘭突然以「肚子痛」宣布暫時休會，劉世芳接著問「還要護航顏家嗎？」

立法院司法及法制委員委會今天上午９時，邀請法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、高檢署檢察長邢泰釗、台中地檢署檢察長黃謀信和調查局長王俊力等人，就「去不可住號標，行政必須中立：¯選舉、公投政治偵辦爭議」進行專題報告。不過，被邀請出席的江惠民、刑泰釗、黃謀信等檢察首長均請假獲准。

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召委葉毓蘭宣布開會後，立委劉世芳先進行程序發言表示，等一次看到這種「司法不可雙標」、「公投政治偵辦爭議」等開會的標題，目前，台中市笋二選區補選案、公投案即將舉行，檢警調都投入偵辦中，這種標題、又找偵辦機關的檢察首長來立院報告，並不妥當，她建議應該散會。

召委葉毓蘭對此表達不滿，表示標題好不好，可以討論，「這是程序發言，不是情緒發言」。

另一名召委黃世杰指出，今天的專題報告是本月3日臨時更改，特別針對偵查中的去案件，邀請台中地檢署檢察長黃謀信、調查局長王俊力等人到立院報告，非常不妥，有違憲疑慮。

立委羅致政也說檢察官和公平交易委員會委一樣，都是獨立行使職權，離譜的是，竟邀請偵辦司法個案的檢調首長來立院報告，「很有問題」，應該散會，立委何智偉也附議。

葉毓蘭不悅，表示多位檢察首長請假，她都照准，「沒有造成困擾啊！」，羅致政回應「就是造成困擾才請假」。

立委費鴻泰、吳思懷等人都聲援葉毓蘭，認為立院有資格邀請檢調首長到之院報告，若不方便答詢，就不要回答。陳玉珍則以不點名方式，就中二選區立委補選引起爭議的「炒米粉」賄選爭議表示，台灣選舉中常見提供小吃、炒米粉等食物，只要將規定說清楚即可，民眾也不必擔心。

眼見藍綠爭執不休，葉毓蘭突然拋出「休會」、「我肚子痛」，欲離開委員會會場，劉世芳認為未做出裁示，認為違反立法委員職權行使法，提出質疑，但葉毓蘭不理會，逕自離開委員會會場，劉世芳追問葉「將檢察長找來報告，可以嗎？」、「還要護航顏家嗎？」、「若肚子痛，送醫院啦」。

上午10時50分為止，司委會仍休會中，列席的法務部長蔡清祥、內政部政次花敬群、司法院副秘書長周占春、調查局長王俊力、廉政署長鄭銘謙等人仍枯坐等候。

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