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    林靜儀烏日競總成立 公布競選主題曲《自由的花》

    民進黨立委參選人林靜儀（左三）今天公布競選歌曲，競總主委林佳龍（左二）、總幹事陳柏惟（左一）都出席，蔡其昌副院長（右三）還帶著當初林靜儀接生的女兒（右二）出席獻上卡片感謝。（記者陳建志攝）

    民進黨立委參選人林靜儀（左三）今天公布競選歌曲，競總主委林佳龍（左二）、總幹事陳柏惟（左一）都出席，蔡其昌副院長（右三）還帶著當初林靜儀接生的女兒（右二）出席獻上卡片感謝。（記者陳建志攝）

    2021/12/06 10:54

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市第二選區民進黨立委參選人林靜儀，今天舉行烏日競選總部成立，並舉辦祭拜媽祖祈福儀式，接著公布競選主題曲《自由的花》，包括競總主委林佳龍、後援會總會長蔡其昌、總幹事陳柏惟、台中市黨部主委李天生、市議員陳世凱、林德宇、張家銨等人都出席力挺，現場氣氛熱烈而溫馨，盼明年1月9日中二選區能綻放出「自由的花」。

    林靜儀今天在烏日競選總部公布競選歌曲《自由的花》短片，影片中記錄林靜儀擔任住院醫師的證件、接生孩子的滿月卡片、手術過病患的感謝信，現場也準備「自由的花、未來的光」背板，由林靜儀、林佳龍、蔡其昌、陳柏惟等人貼上選區兒童對未來期盼的圖文，承諾守護這些新生而自由的花。

    競選總部主委林佳龍表示，這場選舉讓大家看到家族、派系、黑金政治，以及權和錢的糾葛，而這個選區的大肚山有台灣原生種的的台灣百合，象徵純潔、堅韌，並說「靜儀」的台語發音近似「正義」，彷彿是正義的化身，競選主題曲中「共同開出自由的花，予正義牽起咱的手」形容得非常貼切，期盼大家做「靜儀的分身」順利勝選，讓台中人在立法院多一席優秀立委。

    競選後援會總會長蔡其昌，今天帶來當初由林靜儀接生，目前已經3歲多的女兒出席，還送上「謝謝阿姨」的卡片，他說中二選區是特別的地方，鄉親在自由、民主、法治的社會，卻存在許多不能言說的恐懼，林靜儀在台中行醫超過20年、接生超過7000個孩子，現在從接生新生命到接生新政治，大家一起將她送進立法院，帶來中二選區新的政治文化。

    林靜儀表示，很感謝農村武裝青年為這次選舉再次編寫《自由的花》這首歌，強調這片土地裡遍布種籽，所有參與政治的人，都是澆灌土裡的種籽希望它發芽、開花的人，自由的花會開在有光的地方，並說現在中二選區正經歷打開黑暗接受檢視讓光照進來的過程，並這段時間都以愛的心情投入選戰，盼在充滿愛的環境下，讓自由的花盛開。

    林靜儀烏日競選總部今天成立，林靜儀（左三）、競總主委林佳龍（左二）、總幹事陳柏惟（右二）、後援會總會長蔡其昌（右三）等人一起祭拜媽祖祈求勝選。 （記者陳建志攝）

    林靜儀烏日競選總部今天成立，林靜儀（左三）、競總主委林佳龍（左二）、總幹事陳柏惟（右二）、後援會總會長蔡其昌（右三）等人一起祭拜媽祖祈求勝選。 （記者陳建志攝）

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