批立院司委會議程「違憲」 柯建銘：為顏寬恒公然施壓

立法院民進黨團總召柯建銘。（柯建銘國會辦公室提供）

2021/12/06 01:07

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今（6）日將邀請法務部長、調查局長等官員，就選舉、公投政治偵辦爭議一事進行專題報告。對此，立法院民進黨團總召柯建銘深夜發文，痛批這「絕對是違憲的行為，不要再來亂」！他強調，一看就是為顏寬恒，公然為調查中個案在立院施壓。他並批評，國民黨在立院的行為實際上已完全失控、亂無章法、為亂而亂、悖離民意，不惜走向自我毁滅之路的奇異行為。

司法委員會國民黨籍召委葉毓蘭今日邀請法務部長、調查局長、廉政署長、檢察總長、高等檢察署檢察長、台中地檢署檢察長、內政部長、警政署長、司法院秘書長、中央選舉委員會主任委員列席就「司法不可雙標，行政必須中立—選舉、公投政治偵辦爭議」進行專題報告，並備質詢。

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對於該專題報告，柯建銘表示，這一看就是為中二選區最近檢調查賄，顏寬恒陣營卻操作為「警察國家復辟」、「國家濫權」、「政治偵防」，公然為調查中個案在立院施壓，要負責查賄的調查局長、檢察總長、高檢署檢察長、台中地檢署檢察長，及無關的中選會主委到立法院委員會報告。

柯建銘批評，該專題報告用自創的「公投政治偵辦正義」，藉勢藉端介入查賄個案，公然操作政治，那麼以後立委就可公然指揮介入調查中的司法個案？徹底違反司法院釋字461號解釋及585號解釋，此外，秉持權力分立原則，立委自不得逾越憲法63條所定的立委職權，為司法調查中個案質詢，道理至明。

「那請問，葉毓蘭召委委員會如何開？大概只能散會擇期再開吧！」柯建銘呼籲，不要為了「挺顏而害顏」。

柯建銘並細數國民黨團近日在立院的行為，批評他們已然失控，包括上月23日的「海空戰力提升計畫採購條例」，不顧國家安全為反對而反對，提出違反司法院釋字第391號的提案，表決輸了，卻揚言「關閉朝野協商」，原因、動機為何？上月29日，不認行政院為公投反方，本就可以宣傳，卻要求行政院長蘇貞昌道歉，還羞辱蘇為小偷院長，也不顧後遺症而「拒審中央政府總預算」。

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柯建銘續指出，12月1日，波海三國國會議員訪立院，尤其立陶宛將在台設立代表處，共同以自由民主對抗專制獨裁之中共，國民黨立委全部惡意缺席，「到底顧忌什麼」？另，為公投停審總預算，只排核四、三接考察，及各委員會千篇一律專題報告有關行政中立問題，其實行政院是反方，並無違反行政中立法。

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​而在立院之外，柯建銘批評，國民黨為了公投內部矛盾畢現，及萊豬是毒豬而解釋不清，黨主席朱立倫情急之下，扭曲嘲諷副總統賴清德，在新竹宣講製造假訊息，抹黑新竹貢丸是萊豬製品。他認為：「內外夾擊下的朱立倫主席，可謂方寸亂矣！這個黨危矣！豈有不散之理？」

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