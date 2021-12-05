臉書曬「女兒照」 林靜儀：對手為自身利益造謠令人「心累」

林靜儀今日曬出愛犬照，並指出，參與立委補選要回應對手陣營的荒謬言論，讓她感到非常心累。她解釋，有人為了自身利益造謠，這後面產生的社會成本，是她心痛的原因。（資料照）

2021/12/05 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕台中第二選區立委補選進入白熱化，國民黨參選人顏寬恒今（5）日質疑民進黨參選人林靜儀昨（4）日出席清水千人宗教聚會還辦桌。對此，林靜儀今日曬出愛犬照，並指出，參與立委補選要回應對手陣營的荒謬言論，讓她感到非常心累。她解釋，有人為了自身利益造謠，這後面產生的社會成本，是她心痛的原因。

林靜儀今晚在臉書曬出愛犬照，指「心愛的女兒」名叫BeeLu，因為年紀大，最近皮膚狀態很差，只好給牠戴上頸圈。林靜儀說：「本來怕她不願意戴，但是戴上去之後，稱讚她很漂亮，她就願意了，還拿來當枕頭睡到打呼。」

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林靜儀表示，這次中二選區的立委補選，全國都在關注，不時要回應對手陣營的一些荒謬言論，例如，我沒參與的活動，被說成出席千人餐會、或被說沒資源、裝弱勢，卻在整個選區掛滿了看板，讓她直呼：「真的心蠻累的。」

林靜儀說：「不是因為被攻擊而心累，而是看到有人為了自身利益，不惜造謠放話撕裂社會，這後面的社會成本，讓我非常的心痛。」

林靜儀也說，但回到家看到BeeLu，還有大家給的支持以及鼓勵，就覺得一切都是值得的，為了更好的未來，為了實現新中二的願景，她一定會繼續努力。

林靜儀也說，回到家看到愛犬BeeLu，還有大家給的支持以及鼓勵，就覺得一切都是值得的。（圖擷取自林靜儀臉書）

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