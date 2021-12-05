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    今天扮「耶誕老人」！又被酸公保地炒地皮 顏寬恒回應了

    國民黨中二選區立委參選人顏寬恒今天扮起聖誕老公公送禮物，針對網友酸用兒童遊戲場的公保地炒地皮，再來辦親子活動，則說地不是他的，會依法處理。（記者陳建志攝）

    國民黨中二選區立委參選人顏寬恒今天扮起聖誕老公公送禮物，針對網友酸用兒童遊戲場的公保地炒地皮，再來辦親子活動，則說地不是他的，會依法處理。（記者陳建志攝）

    2021/12/05 20:50

    〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中第二選區立委參選人顏寬恒，今天在烏日舉辦親子園遊會，現場有氣墊遊具和打彈珠等遊戲，顏寬恒也扮起耶誕老公公送小禮物，吸引不少親子到場同樂，不過有網友酸，用兒童遊戲場的公保地炒地皮，再來辦親子活動；顏寬恒回應，公保地不是他的，也不是他買的，坦承有違建將依法拆除、修正，請大家不要無限上綱。

    顏寬恒今天下午在烏日舉辦一場親子園遊會，現場除有讓民眾購買的小吃攤位，還有大型充氣氣墊遊具，以及打彈珠讓親子一起體驗，吸引不少爸爸、媽媽帶著小朋友到場同樂。

    顏寬恒也穿起耶誕老公公的服裝現身，小朋友看到都開心圍繞著他，他也當起耶誕老公公現場發放小東西和親子同樂。

    顏寬恒在受訪時，有媒體詢問，有網友酸他是用南屯公保地的兒童遊樂用地炒地皮，再來辦親子活動。顏寬恒強調，那塊地所有權人並不是他，也不是他買的，但自己必須承擔，法律也明文規定，若政府要徵收必須拆屋，坦承確實有違章，將依照政府的規定，把違章部分修正、拆除，但請大家不要無限上綱，一切依法行政。

    至於違建是否星期一就會拆除？顏寬恒說，拆除工班已經在聯絡中，會做好準備和調度，會再跟大家報告。

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