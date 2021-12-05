顏寬恒質疑千人辦桌宴涉賄選？林靜儀：我根本沒出席

顏寬恒今天質疑，賴清德副總統和林靜儀昨天出席沙鹿、清水兩場聚會，質疑是不是綁樁賄選？林靜儀則說根本沒出席這兩場活動。（記者陳建志攝）

2021/12/05 19:13

［記者陳建志／台中報導］台中第二選區立委補選進入白熱化，國民黨參選人顏寬恒因支持者被檢調約談，今天抱怨受到差別對待，並說現在米粉不能炒，連「攤也不能跑」，還質疑賴清德副總統和林靜儀昨天出席沙鹿一場6、70人的聚會，還有清水一場千人宗教聚會還辦桌，質疑算不算綁樁、賄選？林靜儀強調，除了請顏陣營說清楚餐會資金來源，勿轉移、模糊焦點，還說顏寬恒質疑的這兩場活動非為她而辦，且她沒出席，顏寬恒根本搞錯了。

顏寬恒今天表示，這場選戰資源不對等，除了抹黑、造謠，檢調也介入，對於支持者用疲勞轟炸、押人取供的方式調查。而對手民進黨舉辦的公投說明會，也會發炒米粉、台灣小吃，但沒有同樣受到檢方的約談、調查，質疑企圖用檢調來影響選舉。

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顏寬恒並說，現在米粉不能炒，連「攤也不能跑」，把一般例行性人民團體、婚喪喜慶，廟會、家長會交接，只要顏寬恒去跑，就把他當成是幫顏寬恒造勢、買票，反問賴清德副總統和林靜儀昨天到沙鹿一家餐廳和6、70個年輕人聚會，也沒有國民黨和其他民意代表到場，接著又到清水一家餐廳，1千人宗教團體聚會，也不准國民黨人到場參加，反問那是不是為民進黨召開的造勢？而且還辦桌，那算不算綁樁、賄選？要求用相同的標準來檢視所有候選人。

對此，林靜儀表示， 請顏寬恒勿轉移、模糊焦點，檢調調查的是特定餐會，若餐會是針對他舉辦且有飲宴狀況，當然需要調查；若狀況不是如此，就請顏先生講清楚是誰辦的、資金來源為何？不要轉移焦點、扯東扯西。

林靜儀並澄清，昨天並沒有參加沙鹿6、70個人的年輕人聚會，至於昨天下午清水的宗教團體活動，並非為了輔選她而舉辦，且她並未出席該場活動，顏寬恒根本搞錯了。

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