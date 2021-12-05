顏寬恒質疑林靜儀辦桌涉賄選 陳子瑜：連保生大帝都敢栽贓？

顏寬恒今（5）日質疑林靜儀昨（4）日出席清水一場千人宗教聚會還辦桌。對此，台灣基進新聞部副主任陳子瑜（見圖）指出，該宗教聚會主辦單位是保生大帝總會，「顏寬恒連保生大帝都敢栽贓」？（資料照）

2021/12/05 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕台中第二選區立委補選進入白熱化，國民黨參選人顏寬恒今（5）日指稱副總統賴清德和民進黨參選人林靜儀昨（4）日出席清水一場千人宗教聚會還辦桌，質疑算不算綁樁、賄選？對此，台灣基進新聞部副主任陳子瑜指出，該宗教聚會主辦單位是保生大帝總會，他無言表示「顏寬恒連保生大帝都敢栽贓」？

陳子瑜今日在臉書發文表示，看到這個消息，先是嚇一跳，想說林靜儀哪來的財力可以辦千人宴，結果主辦單位是保生大帝總會，而且林靜儀根本沒出席。這讓陳子瑜直呼：「顏寬恒連保生大帝都敢栽贓？」

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陳子瑜表示，按照顏寬恒的標準，「有主辦單位跟出資者」、「有邀請」都可以質疑賄選的話，那知名的「冬瓜餐」，不但出資者不明，也只有顏寬恒親自出席，不就更應該被質疑賄選？

陳子瑜指出，顏寬恒為了選舉，在沒查證的情況下栽贓保生大帝，「對媽祖會有多虔誠，恐怕也讓人十分懷疑吧」？陳子瑜也不滿表示，政二代很多，但真沒看過這麼「草包」的，有這種「少主」，台中黑派應該有不少人摩拳擦掌，準備「彼可取而代之」了。

國民黨參選人顏寬恒（右三）今（5）日質疑民進黨參選人林靜儀（右二）昨（4）日出席清水一場千人宗教聚會還辦桌。對此，台灣基進新聞部副主任陳子瑜批評，該宗教聚會主辦單位是保生大帝總會，且林靜儀根本沒出席。（資料照）

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