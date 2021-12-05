顏寬恒霧峰競總成立 再批檢調查炒米粉製造「寒蟬效應」

顏寬恒今天成立霧峰競選總部，再度批評檢警因「炒米粉」約談支持他的里長是製造「寒蟬效應」。（記者陳建志攝）

2021/12/05 14:25

［記者陳建志／台中報導］國民黨台中第二選區立委補選參選人顏寬恒，今天成立霧峰競選總部，包括立委江啟臣、市議員林碧秀、蘇柏興、霧峰農會總幹事黃景建等人都到場相挺，顏寬恒的父親顏清標也上台送上「青蒜」，預祝順利「凍蒜」，顏寬恒除細數之前擔任立委時，對於霧峰駁坎、山溝的整治，對於烏日、霧峰支持里長辦座談會時，因餐點太「豐盛」被檢調約談，批評是製造「寒蟬效應」影響選舉，今天會場雖沒有準備炒米粉、焢肉，不過還是有炒麵和菜頭魚丸湯。

顏寬恒今天上午成立霧峰競選總部，現場除主委陳岳彬、後援會長魏敏昭，還有多位民代、里長到場相挺，數百位支持者到場高喊「凍蒜」，顏清標更是親手送上「青蒜」，預祝顏寬恒順利「凍蒜」（當選），場面相當熱鬧。

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顏寬恒上台時，對於近日媒體的相關報導表示，如果有犯法直接抓起來就好了，為何讓他還能自由自在逍遙在外？強調這些都是抹黑、潑糞，請大家不要被影響。

對於近日多位里長因辦座談會時，現場除準備炒米粉，還有焢肉、炒蝦等配菜，遭外界質疑太豐盛，包括里長和多位民眾被檢警約談，顏寬恒批評這種作法是製造「寒蟬效應」，想讓支持者恐懼，企圖影響選舉。

顏寬恒強調，炒米粉幾十年來選舉都是如此，包括2019年蔡英文總統選舉時全國到處炒米粉，2018年台中市長選舉也同樣有炒米粉，甚至到梨山還有「龍蝦、沙西米」，但為何他的支持者在地方炒米粉就被派出所調問、檢察官複訊，還要去調查站問話，用這種方式來威脅支持者，對於被訊問的里長、民眾說抱歉，但請大家不用怕，強調這是合法的，一定不會被打倒，會堅定向前走，請大家當他的靠山，一定會在1月9日當選立委。

對於台中地檢署4日晚間發聲明表示，里長在中檢偵訊，時間只有18至31分鐘，當天下午3時結束就請回，包括押人取供、疲勞訊問等說法，顯與事實不符；顏寬恒受訪時則說，只對單一陣營作約詢，甚至是早上7、8點就到家裡按門鈴，民眾當然會緊張，有4個里長和多位鄰長和里民，被帶到派出所、調查處、地檢署3處偵訊，檢察官複訊時直接問為何要幫顏寬恒？跟顏寬恒有沒有借貸、金錢往來？所問內容都是有針對性的，地檢署的作法可受公評。

顏寬恒今天成立霧峰競選總部，現場雖沒有炒米粉，但還是有準備炒麵，不過沒有焢肉等配菜。（記者陳建志攝）

顏寬恒今天成立霧峰競選總部，現場有準備菜頭魚丸湯。（記者陳建志攝）

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