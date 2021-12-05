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    批國民黨操作罷免、公投 林靜儀：勇敢贏回來

    對於國民黨操作罷免案、公投，林靜儀今天在臉書發文表示，要勇敢將它贏回來。（記者陳建志攝）

    對於國民黨操作罷免案、公投，林靜儀今天在臉書發文表示，要勇敢將它贏回來。（記者陳建志攝）

    2021/12/05 15:09

    〔記者陳建志／台中報導〕民進黨台中第二選區立委補選參選人林靜儀，今天在臉書發文表示，台灣存在著不知節制的政黨，試圖利用政黨資源操作傷害民主，但權力就像外科醫師的手術刀，手上的工具越強大，越應該謹慎使用它，罷免案如此，公投案亦然，因此呼籲12月18日，辣台派們返鄉守住公投案，四個不同意台灣更有力；1月9日，台北中正萬華的朋友守住林昶佐，台中二選區的朋友，則是票投林靜儀，實現地方對改變的期待。

    林靜儀說，2年前，許多朋友正焦慮著，2020年1月的選舉，會不會是民主台灣的最後一場選舉。但是，靠著大家將焦慮轉換成行動、溝通、說服，把台灣守下來了。

    林靜儀說，過去他和民主進步黨立法院的同事們一起努力，讓人民的權利更充沛美好。但是，台灣存在著不知節制的政黨，試圖利用政黨資源操作傷害民主。然而權力就像外科醫師的手術刀，手上的工具越強大，越應該謹慎使用它，罷免案如此，公投案亦然。

    因此這一個多月來，民進黨在台灣的每個角落舉辦公投說明會，希望人們在了解公投案全貌和資訊的情況下做決定。這幾天天氣轉冷，台中海線的風強又大，但中二選區的鄉親不害怕天冷、不在意我們沒有準備豐盛的餐點，在廟埕、廣場、空地中吹著寒風，靜靜聽著我們說明公投怎麼投，因為在台灣爭取民主，過程從來都艱苦。

    林靜儀說，自己沒有預料到會參與中二選區的立委補選，但因剛遭逢了不公平的罷免，必須承接地方鄉親對改變傳統地方政治、盤踞多年家族政治的期待，勇敢將它贏回來。

    林靜儀說，當我們一本初衷地相信，人民會張開閃亮的雙眼辨別什麼是好的政治、什麼是為大眾服務的政治，當我們堅持著價值，我們就不會害怕。大家都乘著台灣這艘船，現在我們有好的船長、有對的方向，即便航程難免顛簸，但她相信我們可以航向美好的未來，呼籲12月18日辣台派們返鄉，守住公投案，用四個不同意讓台灣更有力；1月9日，中正萬華的朋友，則要守住林昶佐，把Freddy留在立法院，中二選區的朋友，則是票投林靜儀，實現地方對改變的期待。

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