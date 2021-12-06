為顏寬恒私設刑堂打壓司法？ 民進黨團批立院議程安排違憲

立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會。（記者謝君臨翻攝）

2021/12/06 11:35

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會國民黨籍召委葉毓蘭，今邀請法務部長、調查局長等官員，就選舉、公投政治偵辦爭議一事進行專題報告。對此，立法院民進黨團今舉行記者會，批評該議程安排有違憲之虞，顯然介入台中市第二選區立委補選傳出賄選一事，強調相關個案正由檢調偵辦當中，立院不應要求偵查單位前來報告、備詢，呼籲國民黨勿私設刑堂、公然打壓司法。

司委會今邀請法務部長、調查局長、廉政署長、檢察總長、高檢署檢察長、台中地檢署檢察長、內政部長、警政署長、司法院秘書長、中選會主委列席就「司法不可雙標，行政必須中立—選舉、公投政治偵辦爭議」進行專題報告並備質詢。

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民進黨團幹事長劉世芳表示，司委會的議程非常不妥，不討論、審查預算，藉由行政不中立的專題報告偷渡很多議題，中二選區的問題現在已進入選罷法的司法程序，不宜由偵查單位來立院做法律上的解釋等，因此我們已提出散會動議，目前葉毓蘭以「肚子痛」為由裁示委員會休息；應還給司法乾淨程序，不要干預。

民進黨團副幹事長蔡易餘指出，中二選區發生的狀況，媒體、政論節目、網紅都有揭露，說有「熱心人士」辦說明會，提供豪華餐點，也有人具體提出檢舉，檢調依職權傳喚4位里長、22位里民說明，訊後請回，就只是單純要了解狀況，這是檢調必須釐清的地方，沒有任何問題，國民黨不應私設堂口打壓司法。

民進黨團副幹事長黃世杰說，司委會的議程安排已踩到紅線，很明確要討論政治偵辦，邀請名單竟然包含檢察總長，高檢署檢察長，台中地檢署檢察長，全國那麼多檢察長不邀，就單邀台中，和個案爭議相關，非常有疑慮，依據大法官釋字461、585號解釋，依法獨立行使職權的檢察官，不應到國會報告、備詢。

台中市立委何欣純表示，國民黨團指控我們針對中二動用國家機器抹黑、雙標，但司委會議程才是真正公然介入施壓。媒體、名嘴討論到的事情，台灣人民都想知道，但國民黨候選人顏寬恒卻說不清，包括房產、土地買賣、電子遊藝場，以及105號碼頭煤炭裝卸事業等問題，他都輕輕帶過，沒有交代清楚。

何欣純指出，根據顏寬恒的財產申報資料，他於2013年就任立委時，拍賣取得土地8筆、儲蓄險是0，等到2020年1月31日卸任立委時的申報，他和太太總共拍賣取得土地、建物共72筆，儲蓄險共50筆，這7年間房地產、儲蓄險暴增；顏身為政治人物、公眾人物，且代表國民黨參選，請他說清楚講明白。

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