藍疑為顏家在立院打壓司法 羅秉成：司馬昭之心

行政院政委兼發言人羅秉成今天上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪。（翻攝自直播）

2021/12/07 08:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院司法委員會國民黨籍召委葉毓蘭，週一邀請檢察總長和台中地檢署檢察長等人，就選舉、公投政治偵辦爭議進行專題報告，議程遭批違憲介入檢調偵辦中的中二選區立委補選。行政院發言人羅秉成今天受訪表示，檢察官等獨立行使職權者沒有備詢義務，從邀請對象看，可說是「司馬昭之心」，人們一看就知道什麼事情，「這樣檢察官怎麼辦案？」

司委會昨議程原邀請法務部、調查局、廉政署、內政部、警政署、司法院、中選會等部會官員首長，及檢察總長江惠民、高檢署檢察長邢泰釗、台中地檢署檢察長黃謀信列席，就「司法不可雙標，行政必須中立─選舉、公投政治偵辦爭議」進行專題報告，並備質詢。

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對此，民進黨團批評議程安排違憲，介入檢調偵辦中的中二選區立委補選，強調立院不應私設刑堂、打壓司法，並提出散會動議；國民黨團反駁未針對個案。主席葉毓蘭中午時突然以「肚子痛」、「心痛」為由，兩度宣佈休息，結束這場爭議。

律師出身的行政院政委兼發言人羅秉成今天上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪，主持人周玉蔻詢問，關於葉毓蘭在立院的「驚人之舉（指此議程安排）」，是否違憲？

羅秉成回答，的確值得商榷。因為官員有備詢義務，但大法官釋字461號寫得很清楚，依法獨立行使職權，不受外部干涉之檢察官、公平交易委員會委員等人員，沒有備詢義務。羅秉成說，以前不是沒有邀請過總長，但是是因為預算案，但這是報告案。從議程的標題、邀請的對象看，以專題報告案邀請總檢、也邀請台中地檢署，「這就呼之欲出了，怎麼會邀請個案，司馬昭之心，人們一看就知道什麼事情」。

總檢察長江惠民等檢察官都請假未出席，對此，羅秉成也說，他們的確都不應該到場，「到了反而對不起自己的職務」。羅秉成強調，這是法律上程序問題，不應該做此邀請，民進黨團已經表達意見，畢竟把承辦個案的地檢署找到立法院，「這樣怎麼辦案？」

周玉蔻追問，更驚人的是顏寬恒對這事也不避嫌，還反批民進黨團總召柯建銘「本身就違憲亂政，連一般人聽了就想笑」。羅秉成則直言，「要做立委的人，可以好好看看法律怎麼規定」。大家留給檢察官辦案的獨立空間比較好，不要有太多政治操弄或干涉。

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