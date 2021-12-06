藍營批林靜儀說明會吃米其林肉圓 江肇國澄清菜色︰難比顏寬恒套餐

江肇國臉書貼文說明顏寬恒政見說明會與公投說明會的菜色。（江肇國服務處提供）

2021/12/06 20:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒，遭質疑開說明會準備小吃很澎湃，北市國民黨青年部副主任詹為元在臉書批民進黨立委參選人林靜儀11月參與的公投說明會請米其林肉圓「茂川肉丸」一顆40元，超過賄選30元標準，不過PO文一出立刻被當天主辦公投不同意說明會的民進黨籍議員江肇國提出4點，反嗆「這位要捧顏家的人根本是在打臉顏寬恒」，澄清當天是「台中肉圓」，米其林必比登推薦的台中小吃恐難比「顏寬恒套餐！」

江肇國表示，當天是中市中西區的公投說明會，都是中西東南區的民眾，林靜儀只是受邀的講者，這些民眾沒有投票權，哪來的賄選？把這跟顏寬恒在自己的選區內請客吃飯的疑似賄選行為放在一起，這位要捧顏家的人根本是在打臉顏寬恒。

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他表示，那天提供的的確是米其林必比登推薦的台中小吃，但就是一個人一顆肉圓，拿這對比「顏寬恒套餐」，有爌肉、燒酒雞、空心菜、花枝丸、還有一碗貢丸湯，到底是哪邊比較豐盛，哪邊比較花錢，詹為元恐怕又打臉顏寬恒了。

江肇國指出，米其林有星級的餐廳也有推薦許多台灣小吃，肉圓能夠列入米其林的推薦實在不容易，也為台灣小吃爭光，如果只是因為有米其林3個字，就想成豪華大餐，那未免也太離譜了，詹為元的評論恐怕是打了自己一巴掌。

江肇國再提第4點，根據高檢署訂定的「賄選犯行例舉」規範，所謂30元的上限指的是文宣禮贈品，關於選舉活動的茶飲餐食規定是簡便為原則：如便當、瓶裝水等。一顆肉圓拿了就走，夠簡便了吧！詹為元一直說超過30元，根本錯用法源，竹篙湊菜刀，再打自己一巴掌。

江肇國強調，米其林餐盤推薦的茂川肉圓確實非常好吃，但那天他提供的是同樣好吃的米其林必比登推介的台中肉圓，如果詹先生連爆料的肉圓品牌都講錯，真的就洗洗睡了。

北市國民黨青年部副主任詹為元在臉書貼文，質疑林靜儀參加的公投說明會提供肉圓。（取自詹為元臉書）

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