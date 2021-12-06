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    顏寬恒稱「資源不足」 林靜儀狂笑10秒：全台沒人相信

    顏寬恒稱自己資源不足，林靜儀（右四）今天聽到狂笑10秒表示，若是指「資金」方面，全台灣的人都不會相信。（記者陳建志攝）

    顏寬恒稱自己資源不足，林靜儀（右四）今天聽到狂笑10秒表示，若是指「資金」方面，全台灣的人都不會相信。（記者陳建志攝）

    2021/12/06 23:12

    〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中第二選區立委補選參選人顏寬恒，4日成立大肚區競選總部時表示，自己「資源不足，但會盡量做」，對手民進黨參選人林靜儀今天被問到對此有何看法時？她狂笑10秒表示，若是指「資金」方面的不足，「全台灣的人都不會相信」，並希望顏能針對四大公投說明自己的態度，讓選民了解他是否具備國會議員的資格與能力。

    針對顏寬恒在大肚競選總部成立時說自己「資源不足」，媒體今天問林靜儀對此有何看法？林靜儀聽到狂笑10秒說，如果他是講「資金」上的資源不足，不要講這樣的話，「全台灣的人都不會相信」，至於其他還有什麼資源不足，就很有討論的空間，強調選舉的過程，是要說服地方選民認為候選人具有擔任國會議員的能力與能量，以及國會議員應該關注的議題。

    林靜儀也表示，12月18日公投就牽涉到台灣的能源政策、國際政策、貿易政策以及民主制度的改變，自己也多次擔任講者說明，顏寬恒也是要參與國會議員選舉的人，有責任要講清楚四大公投案對台灣的發展與態度，若不講清楚，沒有人能夠瞭解他是否有具備國會議員的資格與能力。

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