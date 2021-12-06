顏家公保地違建要拆了？顏寬恒今給答案

顏家公保地違建爭議延燒多日，顏寬恒（右3）今天表示明天就會開始拆除。（記者陳建志攝）

2021/12/06 17:41

〔記者陳建志／台中報導〕前立委顏寬恒家族在台中南屯兒童遊戲場的公保地上興建招待所，被民進黨立委林楚茵踢爆是違建，經台中市都發局現場勘查，證實違建面積約150坪，都發局並已開出違章建築認定通知書，上週圍牆四周已拉起封鎖線，大門圍牆並噴上「拆」字，何時要拆，民眾都很關心；顏寬恒今天（5日）表示，明天就會開始進行拆除，明天早上8點30分也會在當地召開記者會說明。

顏寬恒家族利用台中市南屯區楓樹段817地號都市計畫中兒童遊戲場用地（公共設施保留地）興建招待所，引發爭議、並涉及違建延燒多日，市府都發局上週派人進入勘查實地比對，確認合法建築物兩側有增建、臨近大同九街有加蓋一間小建物，共3處違建。

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都發局比對後發現，建物原申請使用執照僅200平方公尺（約60坪），但現場建物總面積卻有700平方公尺，確認違建500平方公尺（約150坪），是合法建物的2倍半，市府要求限期14日內自行拆除，逾期未拆將依違建排序拆除，上週並已開出違章建築認定通知書。

對於此違建爭議，顏寬恒昨天出席烏日一場親子活動受訪時表示，那塊地所有權人並不是他，也不是他買的，但自己必須承擔，法律也明文規定，若政府要徵收必須拆屋，坦承確實有違章，將依照政府的規定，把違章部分修正、拆除，但請大家不要無限上綱，一切依法行政。

顏寬恒今天受訪時並進一步表示，將在明天（7日）進行拆除，並決定明天早上8點30分在現場召開記者會跟大家說明。

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