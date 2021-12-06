為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    顏家公保地違建要拆了？顏寬恒今給答案

    顏家公保地違建爭議延燒多日，顏寬恒（右3）今天表示明天就會開始拆除。（記者陳建志攝）

    顏家公保地違建爭議延燒多日，顏寬恒（右3）今天表示明天就會開始拆除。（記者陳建志攝）

    2021/12/06 17:41

    〔記者陳建志／台中報導〕前立委顏寬恒家族在台中南屯兒童遊戲場的公保地上興建招待所，被民進黨立委林楚茵踢爆是違建，經台中市都發局現場勘查，證實違建面積約150坪，都發局並已開出違章建築認定通知書，上週圍牆四周已拉起封鎖線，大門圍牆並噴上「拆」字，何時要拆，民眾都很關心；顏寬恒今天（5日）表示，明天就會開始進行拆除，明天早上8點30分也會在當地召開記者會說明。

    顏寬恒家族利用台中市南屯區楓樹段817地號都市計畫中兒童遊戲場用地（公共設施保留地）興建招待所，引發爭議、並涉及違建延燒多日，市府都發局上週派人進入勘查實地比對，確認合法建築物兩側有增建、臨近大同九街有加蓋一間小建物，共3處違建。

    都發局比對後發現，建物原申請使用執照僅200平方公尺（約60坪），但現場建物總面積卻有700平方公尺，確認違建500平方公尺（約150坪），是合法建物的2倍半，市府要求限期14日內自行拆除，逾期未拆將依違建排序拆除，上週並已開出違章建築認定通知書。

    對於此違建爭議，顏寬恒昨天出席烏日一場親子活動受訪時表示，那塊地所有權人並不是他，也不是他買的，但自己必須承擔，法律也明文規定，若政府要徵收必須拆屋，坦承確實有違章，將依照政府的規定，把違章部分修正、拆除，但請大家不要無限上綱，一切依法行政。

    顏寬恒今天受訪時並進一步表示，將在明天（7日）進行拆除，並決定明天早上8點30分在現場召開記者會跟大家說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    批顏寬恒東躲西扯 陳柏惟幫取新綽號：沒料軟爛又易碎
    2021/12/06 17:32

    批顏寬恒東躲西扯 陳柏惟幫取新綽號：沒料軟爛又易碎
    蘇治芬稱台中電廠工程固定給顏家10％ 顏寬恒：如同說故事的指控
    2021/12/06 16:00

    蘇治芬稱台中電廠工程固定給顏家10％ 顏寬恒：如同說故事的指控

    彈性規劃、分散分險 美元保險抗通膨
    立院邀中檢報告查賄惹議 林靜儀、顏寬恒表明立場
    2021/12/06 13:58

    立院邀中檢報告查賄惹議 林靜儀、顏寬恒表明立場
    為顏寬恒私設刑堂打壓司法？ 民進黨團批立院議程安排違憲
    2021/12/06 11:35

    為顏寬恒私設刑堂打壓司法？ 民進黨團批立院議程安排違憲

    台新金控聖誕點燈 打造「粉紅銀河」
    爆顏寬恒疑開5間遊藝場新聞消失了！網笑：協尋記者、小編
    2021/12/05 22:46

    爆顏寬恒疑開5間遊藝場新聞消失了！網笑：協尋記者、小編
    今天扮「耶誕老人」！又被酸公保地炒地皮 顏寬恒回應了
    2021/12/05 20:50

    今天扮「耶誕老人」！又被酸公保地炒地皮 顏寬恒回應了
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播