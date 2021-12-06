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    首頁　>　政治

    立院邀中檢報告查賄惹議 林靜儀、顏寬恒表明立場

    民進黨中二選區立委參選人林靜儀（右四）今天表示，立院在地檢署正在偵辦過程中要求報告，有違憲之虞不合適。 （記者陳建志攝）

    民進黨中二選區立委參選人林靜儀（右四）今天表示，立院在地檢署正在偵辦過程中要求報告，有違憲之虞不合適。 （記者陳建志攝）

    2021/12/06 13:58

    ［記者陳建志／台中報導］立法院司法及法制委員委會今天邀請法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、台中地檢署檢察長黃謀信等人，就「選舉、公投政治偵辦爭議」等事進行專題報告引發是否違憲的爭議，民進黨立委補選參選人林靜儀表示，案件正在偵辦過程有此動作並不合適，有違憲的疑慮；國民黨參選人顏寬恒則說，希望重視不平等對待的狀況，還說民進黨立院總召柯建銘自己都介入關說司法，說他關說施壓讓人想笑。

    民進黨中二選區立委補選參選人林靜儀今早受訪時表示，立法委員基於職權對行政單位做質詢是合理合法，但是如同民進黨立法院黨團總召柯建銘所言，此做法已有違憲的疑慮，而且是在檢調正在對地方選務偵辦過程，立院出現這樣的動作是不合適的。

    國民黨立委補選參選人顏寬恒則說，司法本來應該獨立，但法律要有一致性，針對地方支持民眾自發舉辦的「炒米粉」事件，覺得兩方陣營受到不平等的對待，一方完全沒有訊問，自己的支持者卻分成3處訊問，希望大家正視此問題。

    顏寬恒並說，柯建銘2013年全民電通案，他自己是當事人，違反立法委員職權行使法，特偵組並查出，他要求最高檢檢察長，在一審判決後不要上訴，已經被認證介入關說司法，而且還是正在審理的司法案件，也被學者說是違憲亂政，現在說他關說施壓，恐怕一般人聽了都想笑。

    國民黨立委補選參選人顏寬恒（右三）對於立院要求地檢署到立院報告，表示希望法律有一致性，對雙方公平對待。（記者陳建志攝）

    國民黨立委補選參選人顏寬恒（右三）對於立院要求地檢署到立院報告，表示希望法律有一致性，對雙方公平對待。（記者陳建志攝）

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