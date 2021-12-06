中二選區炒米粉餐會 藍委：行之有年地方習俗

國民黨立法院黨團總召費鴻泰。（資料照）

2021/12/06 12:46

〔記者林良昇／台北報導〕台中市第二選區立委補選候選人顏寬恒陣營遭質疑政見說明會的小吃很豐盛，台中地檢署傳喚里長與里民，立法院國民黨團今召開記者會聲援顏家，稱說明會炒米粉和小吃是行之有年的地方習俗，沒有違法，檢調傳喚是濫用國家機器恫嚇民眾。

立院國民黨團今召開記者會，批評台中第二選區立委補選案，檢調查炒米粉是抹黑和奧步，黨團總召費鴻泰指出，民進黨議員在公投說明會也送麵包、口罩等，將近要百元，是不是也該比照中二選區的查法去調查？

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費鴻泰說，關於在選舉期間的炒米粉、貢丸湯、炒麵等，中選會都有說明，台中這次大規模調查、約詢，讓人感受到是在恫嚇選民，絕對不是民主法治國家該做的事。

國民黨立委鄭麗文說，中二選區是民風淳樸的鄉下，在年底時里長依照1、20年來的慣例炒米粉，準備地方小吃邀請里民辦理年終感恩餐會，交換里內相關事務，照往例也會邀請長年跟他們一起配合、支持的民代，都是行之有年的地方習俗，沒有違法。

鄭麗文指出，每年都辦理的活動，在今年卻風聲鶴唳，好像現行犯一樣，很多里長無法接受，還有里長被約詢後住院中，是誰的命令讓檢調必須動手？根本是濫用國家機器恫嚇選民。

國民黨立委楊瓊瓔批評，民進黨把檢調做為御用東廠跟錦衣衛，對於行之有年的餐會編織罪行，就是要讓人民恐懼，不敢出來幫顏寬恒，欺負台中人，台中民眾絕無法接受。

國民黨立委江啟臣表示，國民黨百分之百支持查賄，但要嚴守行政中立、司法獨立，但這次查賄事件過程有太多不中立，形同押人取供，讓外界嚴重懷疑干預選舉，破壞公平性，製造寒蟬效應。

江啟臣也說，民進黨11月中旬在台中的一場公投宣講上，該場合有副總統賴清德、中二選區補選立委候選人林靜儀，現場也有請米其林台中肉圓，檢調是不是也要查？

對於立院司法及法制委員會今邀請法務部長、調查局長等官員報告，遭民進黨質疑是公然為調查中個案施壓。江啟臣指出，民進黨團總召柯建銘過去曾在司委會質詢前檢察總長黃世銘，要求前法務部長羅瑩雪報告監聽案，如果這樣是違憲，柯過去才是真正的違憲。

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