基進週六大會師宣講4個不同意 賴清德、陳其邁、黃偉哲都來

台灣基進「護台灣，戰未來」本週六上陣。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/06 11:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進今宣布，本週六（11日）全台基進幹部在高雄三民公園大會師，舉行「護台灣，戰未來」大型公投宣講，邀請副總統賴清德、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等來賓，還有3Q、大支跟阿雞。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰表示，台灣基進與民進黨的公投立場都為「四個不同意」，對台灣未來有同樣大局觀，受邀參加彼此的公投活動是良性交流。

請繼續往下閱讀...

李欣翰強調，近期多份民調顯示，在公投案立場上，基進支持者不只是所有政黨中最認同「四個不同意」，更是對公投立場最堅定、最「鐵」的一群。

在大本營高雄舉辦大型公投宣講，既是回應支持者期待，更是宣告基進有能力、有信心為南台灣的需求發聲，期許未來進入地方議會、能為政壇注入少有的「南部觀點」。

李欣翰提到，國民黨大咖週日（5日）在鳳山集結，宣傳四個同意，台灣基進身為南台灣起家的政黨，看到只覺得好氣又好笑，當日就在會場對面升起「四個不同意，別讓國民黨亂下去」空飄氣球回敬國民黨。

他說，國民黨公投案論述，就是對中南部赤裸裸的歧視，特地來到高雄辦公投宣講，根本是把高雄人當作塑膠。

他強調，南部人用肺幫台灣發電，看似玩笑的一句話，卻是作為「能源二等公民」的南部民眾數十年來的切身感受，目前台灣的天然氣接收站，一接在高雄永安，二接在台中港，三接難產中。

若三接無法如期完成，到2025年所有核能電廠除役時，中南部將繼續承受全台能源供應的絕大部分產能與副作用。

李欣翰解釋，同意「三接遷離」又同意「重啟核四」，就是同意「繼續燒煤公投」。今年5月13日興達電廠跳電會造成全台大停電，就是因為高雄燃煤發的電是全台調配使用，國民黨當時把執政黨罵翻，現在自己的公投立場，又不支持三接，不支持改善南電北送的不公平現象，然後每逢選舉就跳出來打空污牌，把南部人的苦當政治提款機，拜託國民黨放過南部鄉親。

12月18日，為了南部鄉親的健康與台灣的未來，大家務必站出來投下四個不同意，別讓國民黨亂下去。

台灣基進「護台灣，戰未來」大型宣講本週六在高雄登場。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法