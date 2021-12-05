詹宏志辭國策顧問 府：總統尊重決定

總統府發言人張惇涵今表示，詹董事長已向總統府李大維秘書長表達堅定辭意，蔡總統及總統府尊重詹董事長的決定。（資料照）

2021/12/05 16:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭家暴，PChome董事長詹宏志被指向週刊「施壓」，今宣布請辭國策顧問。總統府發言人張惇涵今表示，詹董事長已向總統府李大維秘書長表達堅定辭意，蔡總統及總統府尊重詹董事長的決定，並感謝他過去所提出的政策建言。雖然，詹董事長辭任國策顧問，但總統府仍期盼他不吝對於政策提出寶貴的建議。

張惇涵並重申，對於司法偵辦中的個案，總統府沒有評論，但期盼司法盡速查明真相，制裁加害人，伸張正義。

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高嘉瑜前男友馬文鈺爆料，林秉樞找上企業界人士向某媒體施壓，並點名聯電榮譽副董事長宣明智及PChome集團董事長詹宏志。詹宏志昨以2千字長文解釋，只是幫忙發簡訊給鏡週刊社長裴偉，但沒有逾越分寸、更沒有「壓新聞」。不過稍早，仍宣布請辭國策顧問。

總統府發言人張惇涵今早先是表示，根據目前媒體及各方所揭露的消息，包括詹董事長在內，顯然有許多人遭到嫌犯矇騙。

在詹請辭後，張惇涵則回應表示，蔡總統及總統府尊重詹董事長的決定，並感謝他過去所提出的政策建言。雖然，詹董事長辭任國策顧問，但總統府仍期盼他不吝對於政策提出寶貴的建議。

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