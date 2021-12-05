為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    詹宏志辭國策顧問 府：總統尊重決定

    總統府發言人張惇涵今表示，詹董事長已向總統府李大維秘書長表達堅定辭意，蔡總統及總統府尊重詹董事長的決定。（資料照）

    總統府發言人張惇涵今表示，詹董事長已向總統府李大維秘書長表達堅定辭意，蔡總統及總統府尊重詹董事長的決定。（資料照）

    2021/12/05 16:11

    〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭家暴，PChome董事長詹宏志被指向週刊「施壓」，今宣布請辭國策顧問。總統府發言人張惇涵今表示，詹董事長已向總統府李大維秘書長表達堅定辭意，蔡總統及總統府尊重詹董事長的決定，並感謝他過去所提出的政策建言。雖然，詹董事長辭任國策顧問，但總統府仍期盼他不吝對於政策提出寶貴的建議。

    張惇涵並重申，對於司法偵辦中的個案，總統府沒有評論，但期盼司法盡速查明真相，制裁加害人，伸張正義。

    高嘉瑜前男友馬文鈺爆料，林秉樞找上企業界人士向某媒體施壓，並點名聯電榮譽副董事長宣明智及PChome集團董事長詹宏志。詹宏志昨以2千字長文解釋，只是幫忙發簡訊給鏡週刊社長裴偉，但沒有逾越分寸、更沒有「壓新聞」。不過稍早，仍宣布請辭國策顧問。

    總統府發言人張惇涵今早先是表示，根據目前媒體及各方所揭露的消息，包括詹董事長在內，顯然有許多人遭到嫌犯矇騙。

    在詹請辭後，張惇涵則回應表示，蔡總統及總統府尊重詹董事長的決定，並感謝他過去所提出的政策建言。雖然，詹董事長辭任國策顧問，但總統府仍期盼他不吝對於政策提出寶貴的建議。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    化解口水爭議 詹宏志辭國策顧問
    2021/12/05 14:43

    化解口水爭議 詹宏志辭國策顧問
    詹宏志被爆施壓媒體 府：多人遭嫌犯矇騙 盼司法盡速查明
    2021/12/05 11:36

    詹宏志被爆施壓媒體 府：多人遭嫌犯矇騙 盼司法盡速查明

    低溫特報！屬於妳的「下身保暖」穿搭術
    詹宏志2千字聲明駁施壓指控 鄉民句句打臉PTT讚爆
    2021/12/05 11:22

    詹宏志2千字聲明駁施壓指控 鄉民句句打臉PTT讚爆
    詹宏志認幫林秉樞傳訊給媒體 侯友宜：嚴懲家暴者才是應有態度
    2021/12/05 10:34

    詹宏志認幫林秉樞傳訊給媒體 侯友宜：嚴懲家暴者才是應有態度

    養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
    批詹宏志公然說謊 周玉蔻：應辭去總統府國策顧問
    2021/12/05 08:54

    批詹宏志公然說謊 周玉蔻：應辭去總統府國策顧問
    2千字聲明稿表心跡 詹宏志：外界的獵巫、指控可以結束了
    2021/12/04 21:55

    2千字聲明稿表心跡 詹宏志：外界的獵巫、指控可以結束了
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播