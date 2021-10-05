藍營嗆拿出求買科興疫苗證據 溫朗東抓包：死性不改玩文字遊戲

國民黨協助推動罷免台灣基進立委陳柏惟，藍綠隔空交火，立法院國民黨團4日表示，請立法院副院長蔡其昌（見圖）拿出國民黨團要求購買中國科興疫苗的證據。（資料照）

2021/10/05 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨推動罷免台灣基進立委陳柏惟，引發藍綠陣營隔空交火，立法院國民黨團4日點名，要立法院副院長蔡其昌拿出「國民黨團要求購買中國科興疫苗」的證據。對此，政治評論家溫朗東貼出國民黨團提案的圖片，痛批國民黨「死性不改、大玩文字遊戲」。

「國民黨圍剿陳柏惟，造謠說3Q擋疫苗。立法院副院長蔡其昌幫3Q講話，說明國民黨當時的提案會買到科興疫苗。」溫朗東在臉書表示，國民黨死性不改，大玩文字遊戲，自稱6月18日提案時沒有明列中國科興疫苗，還為此痛罵蔡其昌「顛倒黑白、無中生有、黨同伐異、自降格調、自甘墮落......蔡應該要對此不當、公開說謊的言行，向全民道歉。」

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溫朗東說，仔細看國民黨提案內容，前半部是「提案的緣由」，內容是歐盟要推疫苗護照，歐盟採納AZ、嬌生、BNT、莫德納，「這部分是緣由，不是真正的提案內容」，後半部才是「實際上的提案」：一個月內採購完成世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的疫苗4000萬劑。

溫朗東指出，中國科興疫苗在6月1日被列入「WHO緊急使用清單」，國民黨立院黨團6月18日提案，要買「WHO緊急使用清單」上的疫苗，「當時，AZ、嬌生、BNT、莫德納全世界嚴重缺貨，要一個月內買到4000萬劑疫苗，唯一符合條件的只有中國科興跟國藥疫苗（5/7列入緊急使用清單）」。

溫朗東質疑，國民黨團如果提案要買AZ、嬌生、莫德納、BNT疫苗，大可直接列出限定購買這4種疫苗就好，何必扭扭捏捏地寫「WHO緊急使用清單」的疫苗？「不就是想要暗渡陳倉，偷渡中國科興跟國藥疫苗？保護台灣人不用被施打中國疫苗，反而要被罷免？說明真相的副院長，反而要被連珠炮痛罵？國民黨要亂到甚麼時候？」

國民黨協助推動罷免陳柏惟，控陳反對疫苗進口，蔡其昌幫澄清說，陳是反對國民黨1個月內要採購4千萬劑疫苗的提案，因為在當時只有中國疫苗才有這麼多現貨，陳是反對買中國疫苗，支持民進黨的提案，居然被抹黑反對採購疫苗。

國民黨團4日表示，今年6月18日表決「紓困4.0」預算時，國民黨團提案有關要求政府增購4000萬劑國際認證疫苗的提案，列舉的國際認證疫苗完全沒有任何一個字提及「中國科興疫苗」字眼，要求蔡其昌拿出國民黨團要求購買中國科興疫苗的證據，不要把「副院長」當成「民進黨立法院黨團副總召」。

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