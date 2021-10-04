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    槓上蔡其昌 國民黨團：拿出要求購買科興疫苗證據

    立法院副院長蔡其昌。（資料照）

    立法院副院長蔡其昌。（資料照）

    2021/10/04 13:58

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨協助推動罷免台灣基進黨立委陳柏惟，藍綠隔空交火，立法院國民黨團今表示，請立法院副院長蔡其昌拿出國民黨團要求購買中國科興疫苗的證據，不要把副院長當成「民進黨立法院黨團副總召」。

    國民黨協助推動罷免陳柏惟，控陳反對疫苗進口，蔡其昌幫澄清說，陳是反對國民黨1個月內要採購4千萬劑疫苗的提案，因為在當時只有中國疫苗才有這麼多現貨，陳是反對買中國疫苗，支持民進黨的提案，居然被抹黑反對採購疫苗。

    立院國民黨團今表示，今年6月18日表決「紓困4.0」預算時，國民黨團提案有關要求政府增購4000萬劑國際認證疫苗的提案，列舉的國際認證疫苗為：輝瑞/BNT、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AZ）及嬌生（J&J）等4款國際認證疫苗，完全沒有任何一個字提及「中國科興疫苗」字眼。

    國民黨團認為，面臨罷免，陳柏惟說謊不打草稿，睜眼說瞎話，只為保住立委的職位，這更凸顯連最基本的「誠實」都做不到的民代，如何為民喉舌？如何為人民把關？基本的人品都不及格，如何能繼續擔任立委？被人民罷免剛好而已。

    國民黨團批評，蔡其昌身為立法院副院長自降格調，如同10月1日在立法院院會處理議事不公一樣，甘於淪為民進黨政府「政治打手」，忘記自己是立法院副院長，把副院長當成「民進黨立法院黨團副總召」在幹。

    國民黨團要求，蔡其昌要對其言行，向全民道歉，向台中市的市民道歉，也請拿出來國民黨團要求購買「中國科興疫苗」的證據。

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