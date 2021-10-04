藍營要蔡其昌拿出黨團要求買科興疫苗證據 王定宇一張圖打臉

王定宇貼出一張包含馬英九等人在內的藍營政要，要求政府「應考慮中國疫苗」或要求政府購買中國疫苗的統整圖，諷刺「那這一大群國民黨權貴都算是什麼？」（圖取自王定宇臉書）

2021/10/04 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨協助推動罷免台灣基進立委陳柏惟，藍綠隔空交火，立法院國民黨團今表示，請立法院副院長蔡其昌拿出國民黨團要求購買中國科興疫苗的證據。對此，王定宇貼出一張包含前總統馬英九等人在內的藍營政要，要求政府「應考慮中國疫苗」或要求政府購買中國疫苗的統整圖，諷刺「那這一大群國民黨權貴都算是什麼？」

國民黨協助推動罷免陳柏惟，控陳反對疫苗進口，蔡其昌幫澄清說，陳是反對國民黨1個月內要採購4千萬劑疫苗的提案，因為在當時只有中國疫苗才有這麼多現貨，陳是反對買中國疫苗，支持民進黨的提案，居然被抹黑反對採購疫苗。

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國民黨團今表示，今年6月18日表決「紓困4.0」預算時，國民黨團提案有關要求政府增購4000萬劑國際認證疫苗的提案，列舉的國際認證疫苗完全沒有任何一個字提及「中國科興疫苗」字眼，要求蔡其昌拿出國民黨團要求購買中國科興疫苗的證據，不要把副院長當成「民進黨立法院黨團副總召」。

對此，王定宇在臉書貼出相關新聞，以及一張藍營政要針對中國疫苗說法的統整圖，如前總統馬英九與中廣董事長趙少康要求政府「應考慮中國疫苗」、國民黨立委鄭麗文要求政府「跟中國買疫苗」，以及金門縣長楊鎮浯與新北市長侯友宜希望政府開放向中國買疫苗等。

王定宇直言，中國國民黨不承認要求買中國疫苗，要求立法院副院長蔡其昌拿出證據，國民黨還說國民黨團沒有主張要買中國疫苗，「是喔？那這一大群國民黨權貴都算是什麼？（還有好多位擠不上來版面）」。

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