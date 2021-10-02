空軍擬增購夜搜型黑鷹直升機 網友代陸軍高喊：5架先還我！

空軍有意增購夜搜黑鷹直升機，並已請美方報價。圖為機身漆有紅色十字的空軍黑鷹直升機（後），與漢翔公司研製的勇鷹高教機（前）同框。（資料照）

2021/10/02 11:50

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍原有意改裝5架黑鷹直升機，使其具備夜間海上搜救能力，但空軍參謀長黃志偉本週在立院委員會表示，由於美方報價已超過當初協商的預算，因此目前朝另案進行，已請美方改提增售夜搜黑鷹直升機的報價。此事在軍事迷的網路社群上發酵引發熱議，更有網友喊話，既然空軍有意增購夜搜黑鷹直升機，那就先把5架黑鷹直升機還給陸軍吧！

軍事迷們說，陸軍被分走各15架黑鷹直升機，心裡已經很嘔了，想要爭取經費續購黑鷹直升機，補回原本應有的戰力，目前都還沒有個譜，沒想到現在是空軍自己也要提出增購夜搜型黑鷹直升機案，這讓陸軍情何以堪啊。

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陸軍向美國採購60架黑鷹直升機，以汰換老舊的UH-1H直升機，總經費共達847億3786萬元，但先是在前總統馬英九任內，決定將其中的15架撥交給內政部空勤總隊，蔡英文總統上任後，時任國防部長馮世寬又決定將15架移撥給空軍使用，使得陸軍自己只剩下30架可用。

軍方人士今天指出，陸軍依據作戰需求，原始的方案規劃是要採購90架UH-60M黑鷹直升機，但考量國防整體財力，2008年先行決定採購60架，但在分別移撥各15架給空勤總隊丶空軍使用後，目前僅有30架黑鷹直升機可用，是原始規劃方案90架的三分之一的能量而己，陸軍在2019年也曾向立院提出報告表明，已依「國軍聯合戰力規劃」指導及建案程序，研擬後續直升案籌獲規劃，將依整體預算額度納入後續年度來執行，這也是陸軍針對是否續購黑鷹直升機一事，做出明確表態。

他說，由於軍事採購預算遭到向美採購各型飛彈影響，陸軍續購黑鷹直升機的案子遭到預算排擠，因此始終沒有排進國防部優先順序之內，但從建軍的長久規劃來看，陸軍黑鷹直升機續案仍應進行，才能補足應有的作戰能量。

在空軍黑鷹直升機部分，陸軍移撥15架黑鷹直升機給空軍之後，其中1架失事墜毀，目前數量為14架，空軍為了強化此型直升機的夜間海上搜救能力，獲國防部核定編列19億6千餘萬經費，為其中的5架黑鷹直升機執行搜救能力提升案。

他指出，此案原本規劃將5架黑鷹直升機送回美國原廠進行構型改造丶加裝夜間海上搜救裝備，預訂在2023年完成，但由於美方報價超過當初協商預算，因此目前朝另案進行，空軍已請美方改提增售夜搜黑鷹直升機的報價。

陸軍UH-60M黑鷹直升機降落於松山機場。陸軍黑鷹直升機目前只有30架，數量遠遠低於原規劃能量，亟待續購補足戰力。（資料照）

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