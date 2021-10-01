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    高雄市風景區垃圾多 議員要求國慶日前應全面處理

    高市議員童燕珍擔心各風景區環境髒亂，會破壞高雄形象，要求市府在國慶日前應全面清潔。（記者李惠洲攝）

    高市議員童燕珍擔心各風景區環境髒亂，會破壞高雄形象，要求市府在國慶日前應全面清潔。（記者李惠洲攝）

    2021/10/01 13:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國慶焰火今年在高市舉行，預料會湧入大批遊客；高市議員童燕珍今質詢指出，近期檢視諸多由觀光局推薦的觀賞區，發現多處被棄置垃圾、且連續兩天都沒人處理，要求高市府在國慶日前應做全面整潔。

    童燕珍指出，高雄環境維護感覺很糟，哈瑪星鐵道園區草太長、看不到鐵軌，電影館座位區都是菸蒂，高流鯨魚堤岸被丟棄許多啤酒罐、飲料罐，連續兩天沒人清理，輕軌沿線步道草叢更是堆滿垃圾，不見改善。

    童燕珍認為，這些都是很重要的細節，卻好像沒人重視，但觀光景點都這麼髒亂，怎麼能變成觀光景點，也對市長、市府形象很傷，要求國慶日前完成全面環境維護，連續假期更要保持重點清潔。

    童燕珍進一步質疑，上週就要求觀光局提出觀賞國慶焰火景點防疫作為，到今天都沒下文，如果屆時造成破口，會讓市府團隊先前努力白費。

    觀光局長周玲妏答詢時向童燕珍致歉，強調近期因為全力彙整觀賞焰火景點資料，且可能會增加，加上本週日將邀請里長召開說明會，一切確認後，下周一就會提出完整報告。

    市長陳其邁承諾，今質詢後會立刻要求環保、民政、衛生等單位開會，針對戶外防疫詳細討論交維與管制計畫，人數太多就會管制、只出不進，包括環境清潔、草地維護也會立刻檢討。

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