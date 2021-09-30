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    法國參議員將率團訪台 林俊憲：「不顧北京反對」已成國際潮流

    立委林俊憲表示，「不顧北京反對」已成國際潮流。（資料照）

    立委林俊憲表示，「不顧北京反對」已成國際潮流。（資料照）

    2021/09/30 22:28

    〔即時新聞／綜合報導〕外交部今天證實，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）近期將率團訪問台灣，成員包括數位參議員，將與我國政府高層和部會首長會晤，另進行文化參訪。對此，民進黨立委林俊憲表示，「不顧北京反對已成國際潮流」。

    林俊憲在臉書貼文表示，近年來訪台的外國政要一個接一個，可見北京對台灣的國際圍堵正在迅速失效。他指出，年初之所以會傳出消息，正是因為中國駐法大使盧沙野寫信給李察議員，以命令的口氣要求他不得前往台灣，這個舉動嚴重激怒了法國國會，後來法國外交部也召見並譴責盧沙野，堪稱戰狼外交的經典失敗案例。

    林俊憲說，法國的事件也提供我們一個機會，從美中之外的視角來看看戰狼外交失敗之處，「過去戰狼外交之所以行得通，是因為大部分國家能從中國身上獲得巨大的商業利益，願意忍受這種無理行為，但隨著中國驅趕外資以及經濟停滯，各國也沒有再忍耐的理由，美中交惡或許還只是次因而已。」

    林俊憲指出，國際競合往往考慮的是最現實的經濟利益，政治意識型態反而才是其次，近來全球掀起「不顧北京反對」的潮流，紛紛與台灣加強關係，除了對台灣自由民主的支持外，也反映了台灣在全球的經濟影響力與日俱增，例如先進半導體製造就是很好例子，「專心厚植自己的實力，就是台灣走向國際的關鍵！」

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