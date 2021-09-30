法國參議員李察率團將訪台 外交部：以「外交泡泡」專案執行

外交部今天證實，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）近期將率團訪問台灣。外交部說明，訪團成員將包括數位參議員，將與我國政府高層和部會首長會晤，另進行文化參訪。（法新社檔案照）

2021/09/30 11:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天證實，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）近期將率團訪問台灣。外交部說明，訪團成員將包括數位參議員，將與我國政府高層和部會首長會晤，另進行文化參訪。行程將以外交泡泡專案妥善規劃執行。

法媒《La Lettre A》9月下旬報導指出，僅管面對中國大使盧沙野施壓，參議院台灣研究交流小組還是確定了訪台日期，定於10月上旬訪台。報導指出，訪團由李察領軍，成員則有2位小組副主席，共和黨議員布里松（Max Brisson）及社會黨（PS）議員瓦利尼（André Vallini）；此外還有法國民主聯盟議員、小組秘書卡迪克（Olivier Cadic）。

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此團籌備多時，外交部當時未證實訪團僅表達歡迎。外交部發言人歐江安今天在例會上證實，李察近期內將率團訪台，屆時將有數位參議員與李察參議員一起到訪。訪賓將與我國政府高層、多位部會首長會晤，另進行文化參訪等行程，相關細節外交部下週會適時對外說明。

歐江安說，李察主席面對中國駐法國大使盧沙野數度言詞恫嚇阻撓，更加堅定訪台的決心，其對台友好情誼及對民主自由的堅持令人敬佩與感動！外交部重申對李察參議員率團訪台的誠摯歡迎。

歐江安說，李察主席訪台行程正由外交部、駐法國代表處與訪團密切協調中，將遵守國內防疫相關規定，以外交泡泡專案妥善規劃執行。

李察是法國執政黨「共和國前進黨」（La REM）的參議員，先後任職法國國民議會及參議院議員近30年，也曾擔任國防部長，從政經歷完整豐富，備受各界敬重。李察自2015年接任參議院友台小組主席以來，曾於2015、2018年兩度訪台，今年5月6日促成法國參議院以高票通過「支持台灣參與國際組織工作」的決議，創下法國參議院通過友我決議的首例，堅定挺台、友誼真摯。

外交部今天證實，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）近期將率團訪問台灣。外交部說明，訪團成員將包括數位參議員，將與我國政府高層和部會首長會晤，另進行文化參訪。圖為外交部發言人歐江安今天出席例會。（記者呂伊萱攝）

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