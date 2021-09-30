為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    法國參議員李察率團將訪台 外交部：以「外交泡泡」專案執行

    外交部今天證實，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）近期將率團訪問台灣。外交部說明，訪團成員將包括數位參議員，將與我國政府高層和部會首長會晤，另進行文化參訪。（法新社檔案照）

    外交部今天證實，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）近期將率團訪問台灣。外交部說明，訪團成員將包括數位參議員，將與我國政府高層和部會首長會晤，另進行文化參訪。（法新社檔案照）

    2021/09/30 11:37

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天證實，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）近期將率團訪問台灣。外交部說明，訪團成員將包括數位參議員，將與我國政府高層和部會首長會晤，另進行文化參訪。行程將以外交泡泡專案妥善規劃執行。

    法媒《La Lettre A》9月下旬報導指出，僅管面對中國大使盧沙野施壓，參議院台灣研究交流小組還是確定了訪台日期，定於10月上旬訪台。報導指出，訪團由李察領軍，成員則有2位小組副主席，共和黨議員布里松（Max Brisson）及社會黨（PS）議員瓦利尼（André Vallini）；此外還有法國民主聯盟議員、小組秘書卡迪克（Olivier Cadic）。

    此團籌備多時，外交部當時未證實訪團僅表達歡迎。外交部發言人歐江安今天在例會上證實，李察近期內將率團訪台，屆時將有數位參議員與李察參議員一起到訪。訪賓將與我國政府高層、多位部會首長會晤，另進行文化參訪等行程，相關細節外交部下週會適時對外說明。

    歐江安說，李察主席面對中國駐法國大使盧沙野數度言詞恫嚇阻撓，更加堅定訪台的決心，其對台友好情誼及對民主自由的堅持令人敬佩與感動！外交部重申對李察參議員率團訪台的誠摯歡迎。

    歐江安說，李察主席訪台行程正由外交部、駐法國代表處與訪團密切協調中，將遵守國內防疫相關規定，以外交泡泡專案妥善規劃執行。

    李察是法國執政黨「共和國前進黨」（La REM）的參議員，先後任職法國國民議會及參議院議員近30年，也曾擔任國防部長，從政經歷完整豐富，備受各界敬重。李察自2015年接任參議院友台小組主席以來，曾於2015、2018年兩度訪台，今年5月6日促成法國參議院以高票通過「支持台灣參與國際組織工作」的決議，創下法國參議院通過友我決議的首例，堅定挺台、友誼真摯。

    外交部今天證實，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）近期將率團訪問台灣。外交部說明，訪團成員將包括數位參議員，將與我國政府高層和部會首長會晤，另進行文化參訪。圖為外交部發言人歐江安今天出席例會。（記者呂伊萱攝）

    外交部今天證實，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）近期將率團訪問台灣。外交部說明，訪團成員將包括數位參議員，將與我國政府高層和部會首長會晤，另進行文化參訪。圖為外交部發言人歐江安今天出席例會。（記者呂伊萱攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    法國參議院訪團10月訪台 國台辦老話嗆反對
    2021/09/29 13:21

    法國參議院訪團10月訪台 國台辦老話嗆反對
    法跨黨派議員團下月訪台 綠委：中共別再拿一個中國說嘴！
    2021/09/21 18:22

    法跨黨派議員團下月訪台 綠委：中共別再拿一個中國說嘴！

    華山萬坪綠毯超美 2房大樹院落更吸睛
    法參院跨黨派議員團傳下月訪台 外交部：熱烈歡迎
    2021/09/20 22:23

    法參院跨黨派議員團傳下月訪台 外交部：熱烈歡迎
    捷克訪團比照美日「外交泡泡」 外交部：隔離人家都不來了
    2020/08/17 12:15

    捷克訪團比照美日「外交泡泡」 外交部：隔離人家都不來了

    全台唯一波灣富裕債
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播