參選彰化市長？ 議員吳韋達：做對彰化好的事

外傳彰化縣議員吳韋達有意參選彰化市長。（資料照）

2021/09/30 19:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕外界傳聞，時代力量彰化縣議員吳韋達計畫參選彰化市長，他今天接受記者電訪時說，他在乎的是，在怎樣的位置才能好好做對彰化好的事情；至於到底要選市長或是議員，他還需要時間考慮！

吳韋達是彰化縣第一位時代力量民意代表，3年前打出「荷蘭科學博士」參選，就以清新的形象高票當選，許多人關心他的下一步，外界傳出吳韋達不繼續選議員，也傳出他將參選彰化市長，他原本覺得這是放話式的政治遊戲，不必花時間去解釋。

請繼續往下閱讀...

吳韋達強調，他與團隊還有很多想做的事沒做完，外界關心的是他到底要選市長或是議員，但他與團隊的第一考量則是「做對彰化好的事」，至於，要在什麼位置上才能好好做事，這才是他考慮的重點。

他說，確實有很多鄉親希望他出來選彰化市長，但目前他要先做的事，就是統整對彰化未來的想像，希望看到的是20年以後的彰化藍圖，他的重點不在於是繼續選議員，還是轉換跑道選縣議員，重點是如何做對彰化好的事。

吳韋達今年37歲，政治素人投入縣議員選戰一戰成名。目前彰化市長林世賢為民進黨籍，2014年首次參選縣議員就以第一高票當選，轉戰彰化市長也順利當選。國民黨部分，前縣議員張東正上回參選彰化市長，以些微票數落敗，與當選縣議員的妻子陳銌銌持續在地方服務，投入市長選戰的企圖心非常強烈，至於民眾黨是否會在彰化市長一戰中推出人選，各界也都在關注中。

前縣議員張東正上次選彰化市長以些微票數落選，準備捲土重來。（資料照）

民進黨籍彰化市長林世賢2014年首次參選，以第一高票當選縣議員，轉戰市長也順利當選。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法