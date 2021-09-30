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    卓冠廷參選新北議員 文宣曝光

    卓冠廷的文宣流出，他有意爭取新北市議員黨內提名。（記者翁聿煌攝）

    卓冠廷的文宣流出，他有意爭取新北市議員黨內提名。（記者翁聿煌攝）

    2021/09/30 16:53

    〔記者翁聿煌／新北報導〕前台中市政府新聞局長卓冠廷傳出有意回新北市鶯歌老家參選市議員，動向受到矚目，他雖然尚未鬆口，但今天有一份卓冠廷的口罩文宣曝光，證實他將爭取2022年的民進黨市議員提名。對此，卓冠廷說，「正在積極評估中」。

    卓冠廷是前台中市長林佳龍的子弟兵，在民進黨內隸屬「正國會」系統，他的妻子是前立委洪慈庸，「林佳龍的子弟兵回新北開疆拓土」，也讓林佳龍是否代表民進黨參選下屆新北市長？增添許多想像。

    卓冠廷說，他出生於鶯歌區，目前正在積極評估參選第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）市議員，正在向前輩及地方人士請益。

    據了解，流出的口罩文宣是卓冠廷跟廠商討論中的打樣品，廠商為了宣傳成品並邀約其他公職候選人合作，因此將卓冠廷的打樣品電子檔寄給議員辦公室，卓冠廷積極備戰才意外證實。

    這份口罩文宣上，不但標註卓冠廷參選新北第7選區等字樣，還包含參選口號「新選擇」，及強調「柏克萊大學碩士」、「台中市新聞局長歷練」的字樣，顯露卓冠廷爭取黨內提名的決心。

    新北市第7選區市議員應選10席，民進黨目前有4席，分別是林銘仁、彭成龍、 高敏慧、廖宜琨，無黨籍的陳世榮也與綠營友好，35歲的卓冠廷形象清新，曾任台中市新聞局長、交通部幕僚，且是正國會栽培的新秀，爭取黨內提名頗具實力。

    卓冠廷近期將把戶籍從台中市遷回鶯歌老家，他的父親卓建鴻（改名前叫卓建國）曾任鶯歌鎮民代表會副主席，母親蘇麗雪是鶯歌陶藝老街第1任理事長，在地方也有人脈。

    另外，除了卓冠廷積極備戰，三峽廣行宮主委黃騰霆也已掛出競選看板；市議員彭成龍傳出有意交棒給兒子彭一書參選；曾參選過的曾進益也有意再戰。

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