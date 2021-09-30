全面初選為角逐台南市長鋪路？ 陳亭妃：真的是想太多

民進黨立委陳亭妃。（陳亭妃辦公室提供）

2021/09/30 11:30

〔記者謝君臨／台北報導〕針對2022年縣市首長選舉，民進黨正國會系統中常委陳茂松主張，不論連任與否，提名皆採初選產生。對此，媒體今日詢問同為正國會系統的民進黨立委陳亭妃，指其他派系幾乎都反對全部初選，有人解讀這是因為她未來要角逐台南市長？陳回說：「真的是想太多」，這沒有任何個人的因素。

陳亭妃表示：「我都不知道什麼時候把自己變得這麼重要的位置」；其實個人的事小，重點是怎麼樣的提名機制、辦法，對未來我們2022的選舉是好的，現在其實不是全面初選的問題，而是說現在沒有特別條例，它就是回歸到我們目前提名條例的本文，提名條例的本文就是初選的部分。

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陳亭妃指出，大家覺得正國會好像丟出全面初選，其實正確來說，是回歸到提名條例的本質，只要是沒有提出、通過特別條例，它就是依照我們現行的提名辦法執行，所以沒有所謂是否有什麼個人的想法，這都想太多了。

陳亭妃說，我們希望工作小組能站在戰略高度討論，因為特別條例就是一個戰略位置，一個未來如何把2022選舉選得更好，且讓人民更有信心，那這個就很重要，在這個戰略下，內部的團結與共識就非常重要，所以沒有任何個人的因素，只有怎麼樣讓台灣和民進黨在2022更能達到人民的期待，這是比較重要的。

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