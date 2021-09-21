為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    2022年選台中市長？蔡炳坤：民眾黨會推人

    台北市副市長蔡炳坤（前）表示，目前沒有規劃參選台中市長，但民眾黨應該不會缺席。（記者陳建志攝）

    台北市副市長蔡炳坤（前）表示，目前沒有規劃參選台中市長，但民眾黨應該不會缺席。（記者陳建志攝）

    2021/09/21 13:10

    〔記者陳建志／台中報導〕台北市長柯文哲昨天到台中與地方民眾座談，今天並規劃到南投下鄉，隱然開始為明年底的縣市長、市議員選戰熱身，台北市副市長蔡炳坤昨天被問到是否參選下屆市長？強調目前沒此規畫，也肯定盧秀燕市長做得不錯，但強調選舉要考量整個團隊，基於市長、市議員、里長「母雞帶小雞」的政黨布局，民眾黨將會推出市長人選。

    本身是台中人，也曾擔任過台中市副市長，台北市副市長蔡炳坤被視為是2022年民眾黨台中市長可能人選，蔡炳坤昨天陪同柯文哲到台中時，媒體詢問是否參選2022年的台中市長選舉？他笑笑表示，目前沒有此規劃，不過「如果要選會跟你講」。

    蔡炳坤表示，選舉不是只有個人的問題，而是要考慮團隊的需要，目前台北市政進入盤點的階段，要做得事情很多，確實沒有此規劃，不過基於政黨整體的布局，民眾黨應該會推出自己的市長人選，並說如果有年輕人要出來承擔也不錯。

    有意代表民眾黨參選市議員，現任大里立德里長江和樹並表示，明年底選舉，除了里長會結合理念相同的里長，市議員選舉只要有4席以上的選區，民眾黨將會找人參選不會缺席，希望能成為藍綠兩黨外的關鍵少數。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高虹安高歌罵「綠畜」 吳濬彥：這種水準還想選新竹市長
    2021/09/20 22:41

    高虹安高歌罵「綠畜」 吳濬彥：這種水準還想選新竹市長
    台灣農產品遭禁 民眾黨批中國：粗暴無禮且不友善
    2021/09/20 12:29

    台灣農產品遭禁 民眾黨批中國：粗暴無禮且不友善

    台積電實力撐房市科技人聚焦中科特定區
    國民黨杯葛立院空轉一日 鄭運鵬：要求蘇揆報告3+11很荒謬
    2021/09/18 10:42

    國民黨杯葛立院空轉一日 鄭運鵬：要求蘇揆報告3+11很荒謬
    批議員追打社宅「輸誠」 民眾黨控民進黨「一條龍」搞認知作戰
    2021/09/16 11:42

    批議員追打社宅「輸誠」 民眾黨控民進黨「一條龍」搞認知作戰
    民眾黨搶攻彰化縣長？接縣黨部主委 張雪如：「準備好」等待發生
    2021/09/14 19:55

    民眾黨搶攻彰化縣長？接縣黨部主委 張雪如：「準備好」等待發生
    挖牆角？彰縣5連霸親藍議員張雪如加入民眾黨
    2021/09/14 11:51

    挖牆角？彰縣5連霸親藍議員張雪如加入民眾黨
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播