2022年選台中市長？蔡炳坤：民眾黨會推人

台北市副市長蔡炳坤（前）表示，目前沒有規劃參選台中市長，但民眾黨應該不會缺席。（記者陳建志攝）

2021/09/21 13:10

〔記者陳建志／台中報導〕台北市長柯文哲昨天到台中與地方民眾座談，今天並規劃到南投下鄉，隱然開始為明年底的縣市長、市議員選戰熱身，台北市副市長蔡炳坤昨天被問到是否參選下屆市長？強調目前沒此規畫，也肯定盧秀燕市長做得不錯，但強調選舉要考量整個團隊，基於市長、市議員、里長「母雞帶小雞」的政黨布局，民眾黨將會推出市長人選。

本身是台中人，也曾擔任過台中市副市長，台北市副市長蔡炳坤被視為是2022年民眾黨台中市長可能人選，蔡炳坤昨天陪同柯文哲到台中時，媒體詢問是否參選2022年的台中市長選舉？他笑笑表示，目前沒有此規劃，不過「如果要選會跟你講」。

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蔡炳坤表示，選舉不是只有個人的問題，而是要考慮團隊的需要，目前台北市政進入盤點的階段，要做得事情很多，確實沒有此規劃，不過基於政黨整體的布局，民眾黨應該會推出自己的市長人選，並說如果有年輕人要出來承擔也不錯。

有意代表民眾黨參選市議員，現任大里立德里長江和樹並表示，明年底選舉，除了里長會結合理念相同的里長，市議員選舉只要有4席以上的選區，民眾黨將會找人參選不會缺席，希望能成為藍綠兩黨外的關鍵少數。

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