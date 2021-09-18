時代力量明年彰化選戰不缺席 黨主席訪基層初步規劃提名5人

時代力量黨主席陳椒華及公職幹部到福寧宮上香。（記者顏宏駿攝）

2021/09/18 16:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕民眾黨挖角友藍縣議員張雪如擔任縣黨部主委，時代力量也展開選戰佈局，今天黨主席陳椒華和黨公職幹部到彰化縣拜訪基層並到員林市福寧宮上香，他們宣誓縣議員一定會擴大版圖，以上3席為目標，另外，對於縣長人選，他們對於檯面上的兩黨擬參選人都不甚滿意，希望能看到縣長候選人有一定的格局，至少要把20年的縣政規劃藍圖提出。

陳椒華表示，他們已經公佈黨內縣議員及縣長選舉辦法，接下就是參選人登記，她這次南下就是想要找出對地方有熱情、有想法的選將，彰化因為有吳韋達在此插旗經營，這是他們不敢忽視的戰區，縣議員方面他們在彰化市、員林、鹿港、和美甚至溪湖都有爭取到有實力的人選，初步規劃提名5位，以組成縣議會黨團最低門檻3名為當選目標。

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縣議員吳韋達表示，他們目前積極延攬對地方有想法的新生代，他個人是理工背景出身，將來希望有文創、法律、社福等背景人才來加入。

至於縣長選舉，吳韋達表示，縣政需顧及方方面面，王惠美執政以來，只看到局部的小施政作為，看不到她想將未來的彰化帶向何處，目前在野的民進黨有意參選的人選也不甚完美，他們認為，作為一個縣長候選人，至少要提出彰化20年願意規劃藍圖，他們目前也在物色人選，將來會與理念相近的人一起打好這場選戰。

由於民眾黨日前吸納泛藍縣議員張雪如加入擔任縣黨部主委，時力黨主席特別到張雪如的選區員林的福寧宮上香，祈求明年選戰時力在員林等地開紅盤。

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