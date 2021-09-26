民進黨彰縣議員初選燃戰火 帥哥美女助選團為政治新人站台
2021/09/26 15:15
〔記者劉曉欣／彰化報導〕高顏值助選團列車抵達彰化縣！台大碩士生楊子賢今天正式宣布將參加民進黨彰化縣議員黨內初選，跨黨派組織「2046台灣」的帥哥美女都來站台相挺，彰化市長林世賢也現身推薦，正式點燃縣議員初選的戰火！
楊子賢雖是首次投入選戰的政治新人，但從高中以來持續投入政治事務，也是「2046台灣」執行秘書，楊子賢第一次公開表態投入民進黨內初選，爭取彰化區縣議員提名，「2046台灣」成員也熱情相挺，共有9位俊男美女公開站台。
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今天到場的「2046台灣」成員有北市議員林亮君、林穎孟、戴瑋姍，台中市議員黃守達、高市議員高閔琳、黃捷，苗栗縣議員曾玟學、政治工作者吳崢，以及台灣基進桃園黨部執行長藍士博；這些人都強調，楊子賢從高中一路以來就關注政治，用行動參與政治，身負對彰化的使命感來投入選戰。
彰化市長林世賢指出，很高興看到年輕人來參與政治，楊子賢曾做過他的助理，各方面能力都他好，因此他願意推薦楊子賢來會服務大家，也希望能夠勿忘初衷，不要有任何貪念。
楊子賢表示，他今年25歲，沒有家世，也沒有財力，但從16歲到25歲都持續在關心政治事務，但為何要參與黨內初選，這是因為他希望能夠代表年輕人提出對家鄉的願景，讓更多年輕人願意留在彰化。
楊子賢強調，他從小到大都在彰化的土地成長，彰化縣從50年前就是百萬人口大縣，如今50年過去了，彰化縣成長到130萬人，但新北市已成長到400多萬人，彰化縣的成長過於緩慢，甚至還在節節敗退中，希望能夠站出來，代表年輕人的聲音。