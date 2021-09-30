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    雙十國慶空中分列式預演 47架戰機清晨飛躍台北上空

    圖為28日空中半兵力演練，雷虎小組衝場。（資料照）

    圖為28日空中半兵力演練，雷虎小組衝場。（資料照）

    2021/09/30 06:04

    相關新聞：圖輯》國慶地面全兵力預演凌晨登場 飛彈車現身秀戰力！

    〔記者吳書緯／台北報導〕為慶祝中華民國110年國慶，國軍與空勤總隊將在雙十國慶當天進行空中分列式，今早將會進行空中「全兵力」演練，將有47架、共12型機種飛越台北上空；軍方日前也特別呼籲，民眾聽到巨大戰機引擎聲勿緊張。

    國軍與空勤總隊繼28日上午進行空中「半兵力」預演，以29架、12型機，於清晨6時至7時50分間陸續通過總統府上空，今天以「全兵力」進行預演，將有47架、共12型機種飛越台北上空。

    總統蔡英文27日透過臉書表示，為了在國慶典禮上，把最好的表現呈現給海內外的觀眾，國軍及空勤弟兄姊妹們，將在9月28日、9月30日、10月5日這3天一大早，駕駛戰機、運輸機、直升機，飛越台北市區的上空，並提醒國人聽到、看到的時候，不用緊張，更要一起為國軍和空勤弟兄姊妹們喝采。

    據了解，第一波上午6點飛越總統上空的為擔任「天觀機」任務的1架UH-60M黑鷹直升機和1架F-16V戰機，隨後在7點6分時，將是吊掛巨幅國旗的CH-47SD直升機打頭陣與護衛機飛越總統府上空。

    隨後，約在7點25分時，將會有空勤總隊、陸航直升機、空軍直升機；空軍快慢速機隊、依據進行空中分列式，隨後在7點45分時，雷虎小組的5架AT-3戰機將擔任壓軸演出。

    據統計，今日參演「全兵力」2架CH-47SD直升機、5架AH-64E阿帕契直升機、5架AH-1W超級眼鏡蛇直升機、3架UH-60M黑鷹直升機、3架S-70C直升機、3架C-130運輸機、3架B-1900行政專機、5架F-16V戰機、5架幻象2000戰機、5架IDF戰機、5架AT-3教練機，以及1架AS-365直升機。

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