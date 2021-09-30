圖輯》國慶地面全兵力預演凌晨登場 飛彈車現身秀戰力！

圖為陸射劍二防空飛彈車。 （記者劉信德攝）

2021/09/30 06:00

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕雙十國慶總統府前慶祝活動重頭戲是「國防戰力展示」及「空中分列式」，今（30日）凌晨起全兵力預演輪番登場。值得注意的是，除了憲兵快反連、三軍儀隊等國慶大典「常客」外，國軍今年派數輛機動飛彈車參與，藉此展現國軍防衛戰力及「國防自主」政策成效。

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行政院院會日前通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，將供國軍在2400億元特別預算額度內，採購國造高效能艦艇（沱江艦）、岸置反艦飛彈系統（雄二、雄三飛彈及增程型）、海巡艦艇加裝戰時武器系統、陸基防空系統（弓三飛彈）、無人攻擊載具系統（劍翔無人機）、雄昇飛彈系統、萬劍飛彈系統、野戰防空系統（陸射劍二飛彈）等。

國防部長邱國正日前於立法院外交及國防委員會答詢時表示，若特別條例通過，明年預劃執行460億元，而新式武器須具備打得遠、精準、具機動力等條件。

為展示國防戰力，國慶慶籌會今年安排數輛機動飛彈車參與國防戰力展示，包括以「獵隼專案」為名的陸劍二飛彈發射車、雄三反艦飛彈發射車等都在此列。而軍方今日凌晨也安排數輛飛彈車參與預演，輪番通過總統府前。

另外，國軍、內政部空勤總隊今日清晨6點實施空中分列式「全兵力」預演，包括將吊掛國旗的國軍CH-47運輸直升機、UH-60M直升機、AH-64E、AH-1W攻擊直升機、S-70C反潛直升機，以及C-130H、B-1900C運輸機、經國號、幻象2000、F-16V戰機及AT-3高教機。內政部空勤總隊也派UH-60M直升機及AS-365直升機參與。

另一場空中分列式全兵力預演的時間為10月5日。

為慶祝國慶，三軍樂儀隊及「捍衛台灣」主題展演英雄車隊30日凌晨在總統府前預演走位，包含陸射劍二等飛彈車均登場亮相。圖為陸射劍二防空飛彈車。 （記者劉信德攝）

雄風三型（左）、雄風二型反艦飛彈車（右）。（記者劉信德攝）

雲豹八輪裝甲車。（記者劉信德攝）

憲兵202指揮部快反連重型機車。（記者劉信德攝）

雄風三型反艦飛彈車。（記者劉信德攝）

天弓三型防空飛彈車。（記者劉信德攝）

國防部聯合樂隊及三軍儀隊在總統府前預演。（記者劉信德攝）

國防部聯合樂隊及三軍儀隊在總統府前預演。（記者劉信德攝）

國防部聯合樂隊及三軍儀隊在總統府前預演。（記者劉信德攝）

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