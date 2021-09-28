台中國際會展中心2期進度0 議員怒：還敢來要13億

台中國際會展中心二期進度為零，還要增加13億元，市議員陳淑華表示要追究責任。（記者蘇金鳳攝）

2021/09/28 16:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會交通地政委員會今天審議地政局決算，市議員一致對經發局運用區段徵收基金執行台中國際會展中心工程，第一期58億餘元預算，執行進度只有三成多，第二期追加16億餘元，但執行率竟是零表達不滿，痛批經發局工程進度嚴重落後，卻頻頻要錢，會展中心未蓋好就成無底洞，要求追究責任。

經發局長張峯源表示，第二期執行進度為零的原因因在原物料上漲，缺工缺料，所編列的十六億餘元工程費流標，因此預算還要增加13億才足夠，一期的工程進度去年19.33%，今年已達30.5%，距離預定進度36.7%的目標只落後6%，年底可達到41.78%，明年底會到9成，而第2期的工程期程需要一年半，若預算編足就可順利發，預估第一、二期約可在2025年完工。

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市議會交通地政委員會今天進行地政局決算的審議，對於台中國際會展中心進度的第一期進度落後，第二期甚至執行率為零，市議員一致批經發局進度落後，強調要追究責任，並要求在定期會中提出專案報告。

市議員陳淑華表示，台中國際會展中心早在2019年3月動工，但2年來市府怠惰不作為，不循正常程序送預算到議會審查，用2張紙寫說要補辦預算就要16億8千萬元的經費，沒計畫、沒細項、沒說明，就要議會背書。

陳淑華質疑，會展中心目前工程進度只有30.57%，去年執行率只有19%！去年又追加的預算16.87億，至今執行數竟然是零！經發局長竟表示還要再追加預算13億？

陳淑華說，預算給了快一年連動都沒動，經發局去年補辦預算所說的急迫性，根本是在欺騙議會！應該究責！陳淑華要求市府針對會展中心的工程進度及預算編列，向議會詳細報告。

委員會召集人楊正中質疑，經發局去年急著跟市議會要16.87億元的預算，但從決算一看，執行率竟是零，不是在耍議會嗎，去年並沒有缺工缺料的問題，要求在定期會提出專案報告。市議員劉士州也建議請專家評估一下，到底問題出在那裡？否則就會成為第二個大安媽祖園區。

台中國際會展中進度落後，遭市議員痛批。（市府提供）

台中國際會展中心進度落後，還要增加13億元，市議員楊正中要求經發局要在大會提專案報告。（記者蘇金鳳攝）

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