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    中市議會下週臨時會審追加減預算 民進黨團：嚴格把關

    中市議會下週開臨時會審追加減預算，民進黨團表示會嚴格審查，為人民把關。（記者蘇金鳳攝）

    中市議會下週開臨時會審追加減預算，民進黨團表示會嚴格審查，為人民把關。（記者蘇金鳳攝）

    2021/09/14 13:03

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會將在下週三（22日）召開臨時會，審查110年追加減預算及109台中市總決算，民進黨團表示，將針對3.5億元配合振興券的振興加值計畫，還有7億元的中捷綠線預算好好審查，還有去年決算，都會要求市府說明白，黨團會嚴格把關；國民黨則表示，疫情趨緩，要趕快振興經濟，需要讓追加預算通過，一旦通要，要求市府儘快執行；無黨籍議員表示，該過就過，該刪就刪。

    台中市議會22日舉行臨時會，要審查市府今年的追加減預算及去年的台中市總決算，同時進行專案報告。

    市府市政會議日前宣佈今年第一次追加減預算為歲入淨追加84億755萬元，歲出淨追加84億755萬元，歲入歲出平衡，再度未舉債，其中捷運綠線追加約7億元、2億元建置iBike倍增計畫，及搭配第3屆台中購物節，推出振興台中經濟，中央振興券加值計畫將追加3億5000萬元，受綠營關注。

    民進黨市議會黨團總召謝明源表示，黨團成員對搭配振興券的3.5億元及捷運綠線追加約7億元、2億元建置iBike倍增計畫有疑問。

    謝明源表示，中捷綠線7億元追加預算的項目是什麼，目前大家都不知道，還有3.5億搭配中央振興券的細項是什麼，市府都不說，搞秘密，黨團一定會嚴格把關，要求市府說清楚。

    國民黨市議會黨團書記長陳政顯表示，疫情嚴重影響經濟，需要讓追加預算通過，讓市府振興經濟的計劃快實施。無黨籍市議員陳廷秀則表示，當刪則刪，該通過就要通過。

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