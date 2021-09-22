民進黨團及藍營議員李中要求退回 中市追加減預算改下次臨時會審查

民進黨團以市府振興加值方案「三不佳」，要求退回重編。（記者蘇金鳳攝）

2021/09/22 13:11

［記者蘇金鳳／台中報導］台中市議會今天召開臨時會，進行110年追加減預算的一讀會，國民黨市議員李中與民進黨市議會黨團以程序不符要求退回重編，民進黨更以追加減預算中，中市府振興加值方案3.5億元只會抽獎，無法振興台中市經濟，要求退回重編，黨團更衝到議事台前面，手拿「效益不佳」「照顧不均」的海報，高喊「退回重編」，朝野在經過協商後，決議再加開一次臨時會，將84億元追加減預算延至第9次臨時會後再審查，但市府還要補足有關振興加值方案的資料。

由於國民黨市議員李中以此次追加減預算未依議事規定第25條規定，將追加減預算在程序委員會召開前送達，及民進黨市議員周永鴻以市府所編列的振興加值方案都以抽獎為主，未達振興效益要求，兩人要求退回重編，國民黨眼見自己人都反對，今天上午一大早就進行黨政協商，但協商未果，李中堅持退回，而民進黨則召開黨團會議，決議退回。

請繼續往下閱讀...

會議一開始，李中就以此次追加減預算違反議事規則25條，未在7天前送來，不符程序，要求退回重編，議事組則解釋，依照議事規則第3條，5天前送到程序委員會即可，而市府追加減預算9月10日送到市議會，而市議會是在9月16日召開，符合議事規則。

民進黨市議員周永鴻、陳淑華、賴佳微、蔡耀頡、何敏誠等人也以違反議事規則及市府振興加值方案只會抽獎，無法嘉惠市民及達到振興經濟，要求退回重編。

國民黨團書記長陳政顯、陳成添、李麗華、劉士州、張瀞分及無黨籍陳廷秀表示，現在各縣市都在搶振興券的商機，時間非常急迫，一旦退回重編根本來不及，李麗華更痛批民進黨要求退回，對不起台中市民。

民進黨團則衝到議事台前面，手拿「效益不佳」、「照顧不均」、「做法不對」的海報，高喊「退回重編」，議長張清照宣佈休息，朝野黨團進行協商。

在經過協商後，張清照宣佈再加開一次臨時會，於10月4日至6日，召開第9次臨時會，84億元的追加減預算則改在第9次臨時會舉行。

民進黨市議員江肇國則表示，若要延後審議，市府要將振興加值方案重新整理內容送到市議會，

議長張清照則表示，對於市府的3.5億元的配合購物節的振興加值方案，則需補足資料送到市議會。

國民黨市議員李中批市府追加減預算違反議事規則25條，要求退回。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法