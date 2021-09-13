台中市議會通過藍營提案自購疫苗 綠營嗆「全力支持」年底執行完成

中市議會讀通過藍營市議員要求市府自購疫苗提案，民進黨市議員何敏成嗆全力支持但要年底執行完成（記者蘇金鳳攝）

2021/09/13 16:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天（13日）舉行第5次定期會的最後一次大會，有國民黨及無黨籍議員提案要市府自購武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的提案，市議會完成三讀，但過程中藍綠陣營角力，多位民進黨市議員稱「全力支持」，何敏誠反諷表示，不但「全力支持」還要求市府在今年底前買到疫苗、且完成施打；台中市衛生局長曾梓展表示，地方政府購買疫苗要中央核准，他不是郭台銘，無法飛到國外催貨，會發文給市議會表達「窒礙難行」。

市長盧秀燕表示，自購疫苗計畫，市府有兩大考量，第一，現在國際疫苗供給量難以追蹤，「要買得到，買不到也沒用」；第二，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾宣布，地方政府自購疫苗進到台灣，仍然由中央統一分配，市民是否支持市府自購疫苗交由中央分配出去各地，也是市府考量的因素之一，須先確定市府自購疫苗是否能用在市民身上，還是市府編列上億預算，結果全數疫苗交由中央統籌分配。

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台中市議會今天舉行第5次會議的最後一次大會，進行市府及市議會提案的二、三讀，其中，由38位國民黨、親民黨及無黨籍市議員提案要求市府編預算自購疫苗，在大會三讀通過。

提案的國民黨市議員李麗華表示，現在全國仍處於處於疫苗不足的狀態，連第一劑都無著落，因此建請市府為台中市民自購疫苗。

民進黨市議員黃守達詢問曾梓展，目前台中市一劑覆蓋率多少？第一劑全部覆蓋要編列多少預算？曾梓展表示，第一劑覆蓋率約48%，第一劑全部覆蓋要花4億5千萬元購買疫苗。

民進黨市議員張耀中、李天生及何敏誠3人反諷表示「舉雙手贊成」，何敏誠更要求市府一定要在年底編好預算要買到疫苗且施打完成。

曾梓展表示，台中第一劑疫苗覆蓋率48.4%，18歲以上覆蓋率57.73%。280多萬市民，約135萬施打第一劑疫苗，有上百萬市民還沒打第一劑疫苗，而且購買疫苗要中央同意，他也無法像郭董飛到國外盯貨催貨，市府要自購疫苗恐怕窒礙難行，會行文給市議會說明市府的立場。

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