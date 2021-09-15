中市議員質詢藍綠各異 顯示兩黨DＮＡ的不同

民進黨市議員通常都是以派系為主分組質詢，最近流行跨派系「混搭」質詢風（記者蘇金鳳攝）

2021/09/15 12:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會只要是在議場質詢，不管是業務質詢還是總質詢，民進黨多數採聯合質詢，但是國民黨市議員則是多數是個人質詢，只有少數人是聯合質詢，展現出兩黨黨員「DNA」的不同，更有趣的是，民進黨的聯合質詢是同派系、不同選區才會一組；而隨著選舉將近，議員們為了爭取更多的曝光度，開始流行跨組質詢的「混搭風」。

中市議會共65席，國民黨32席，民進黨26席，其他政黨則是組跨黨派4席、無黨籍聯盟3席， 市議會每一位市議員業務質詢15分鐘，總質詢為50分鐘。

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對採取聯合質詢的市議員而言，議題集中可讓讓市府不得不面對且重視外，更隨時可跟著時事來質詢，立即明白市府處理情形，但採個人質詢則認為議題質詢可較深入。

民進黨在市議會有新系、正國會及英系或蘇系（蘇嘉全）三個派系採聯合質詢，而新系又分三組，通常是陳世凱、林德宇為主一組、謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達、張耀中為主一組、林祈烽、施志昌與親新系的鄭功進一組，不過，隨著議題，有人還跨組「混搭」質詢。

此外，被視為英系或蘇系的是邱素貞、陳淑華、謝明源及蕭隆澤，算是台中市民進黨三大派系最勢弱，但是４人合作無間，多數是質詢同一議題。

而正國會也是大派系，少主林佳龍曾是台中市長，目前由曾朝榮當該派在議會的領頭羊，與李天生、江肇國、周永鴻、賴佳微、蔡成圭、張家銨、蔡耀頡採聯合質詢。

而民進黨還有４位無派系的何敏誠、吳敏濟、楊典忠及何文海，業務質詢都是個人質詢，不過４人偶會因議題會跟其他派系聯合質詢，何敏誠會跟各派系混搭質詢，楊典忠與何文海此次總質詢就聯合質詢，而吳敏濟甚至是跨黨跨系聯合質詢。

跟民進黨剛好相反，國民黨只有一組是採聯合質詢，就是同心會的張瀞分、李榮鴻及張廖乃綸３人一組，有時吳瓊華、陳政顯偶而會插插花，但多數是個人質詢，有人就說，國民黨跟民進黨 DNA有很大的差異。

民進黨市議員陳淑華便表示，採聯合質詢在針對相同議題，質詢市府時火力較大，不會分散，讓市府不得不面對問題，不會敷衍，而議員可增加業務的次數，一旦遇到時事問題，可馬上利用質詢要求市府回答。

張耀中也表示，聯合質詢議題集中，火力加大，可讓市府正視問題。

國民黨市議員楊正中表示，單打獨鬥在於議題的深人，他一個人要講15鐘或者50分鐘，找議題就要深入，同時給市府提出意見，而非只是批評。

國民黨市議員楊正中多半單打獨鬥質詢，表示個人質詢議題會比較深入（記者蘇金鳳攝）

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