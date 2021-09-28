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    首頁　>　政治

    促轉會：蔣介石經手「核覆」政治案逾6成改重刑

    促轉會「任務推動及調查結果報告書」揭露，蔣介石執政時期的政治案件數量，總數為7822人次，其所行使過核覆權的共3469人次，占4成5比例，而蔣介石核覆的政治案件，最終判決結果6成以上是重刑。圖為石門水庫風景區內蔣介石銅像。（記者陳鈺馥攝）

    促轉會「任務推動及調查結果報告書」揭露，蔣介石執政時期的政治案件數量，總數為7822人次，其所行使過核覆權的共3469人次，占4成5比例，而蔣介石核覆的政治案件，最終判決結果6成以上是重刑。圖為石門水庫風景區內蔣介石銅像。（記者陳鈺馥攝）

    2021/09/28 13:48

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會在「任務推動及調查結果報告書」揭露，蔣介石執政時期的政治案件數量，總數為7822人次，其所行使過核覆權的共3469人次，占4成5比例，而蔣介石核覆的政治案件，最終判決結果6成以上是重刑；蔣介石更介入軍事審判決策4101次。

    促轉會研究「台灣轉型正義資料庫」，呈現威權統治時期的壓迫體制圖像。在政治案件基本樣態方面，若以年代分析，1950年代占威權統治時期政治案件一半以上（50.82%），其次是1980年代，占總政治案件約四分之一（25.05%）。

    據統計，承上可知當時的領導人執政年代案件量的比重：蔣介石執政時期，政治案件數量為7822人次，占總數68.53%。其次是蔣經國時期共3007人次，占總數26.34%；台灣轉型正義資料庫中，政治案件「審理結果」資料總數為1萬2034人次，判處重刑者約占28%。以刑度類型區分，判決刑度最多者為有期徒刑，占總數過半（52.04%）。

    促轉會分析，關於1153名死刑判決者，有1039人於1950年代判處死刑，占總數超過9成（90.03%）；最晚至1981年尚有1位被處死刑之當事人。觀察判處最多死刑的1950年代，判死刑案件的同案被告平均數量為14.68人，遠高於總體平均的6.48人，究其原因，主要是1950年代幾個牽連甚廣的政治案件，如1955年的鹿窟事件、省工委案等。

    資料顯示，具「終審裁判之法條」資料者共6658人次，政治案件終審判決引用次數最多的主要法條為「懲治叛亂條例」第5條，有14.67%的當事人因參加叛亂組織或集會受到判決，其次為「懲治叛亂條例」第2條第1項，占總人次11.16%。

    促轉會強調，資料庫收錄起訴與審判過程各階段之決策者與參與人員，從檢察官、審判官、各級機關主要軍政官員、總統府到最高決策者總統，經統計，全部決策者與參與者共2071人。

    促轉會指出，須說明的是，每位決策者的參與程度差異很大，90%的參與者決策次數低於100次，然而參與次數前10名的決策者，每人都參與1500次以上，蔣介石更介入4101次決策。

    前10名決策者分別為，蔣介石、殷敬文、周至柔、周咸慶、刑炎初、范明、彭國壎、王名馴、桂永清、張羣。另外，同層級的參與者的涉入程度也差很多，以軍法官為例，有61%的軍法官參與決策小於10次，而殷敬文、周咸慶、刑炎初、范明、彭國壎、王名馴6名軍法官，其參與次數則均高達2000次以上。

    促轉會表示，蔣介石執政時期的政治案件數量總數為7822人次，而他所行使過核覆權的，共3469人次，約4成5（44.39%）的判決。其中，經過蔣介石核覆的政治案件，最終判決的結果6成（60.91%）以上是重刑。

    值得注意的是，蔣介石參與核覆的案件中，超過8成的當事人的判決刑度被加重，其中，超過3成的當事人初審刑度不是死刑，但最後被改判為死刑。然而，在判決的核覆過程中，沒有蔣介石介入的政治案件中，有接近6成的當事人的判決刑期被減輕，被改判死刑的政治案件不到5%。

    政治案件審判次數前10名決策者，分別為蔣介石、殷敬文、周至柔、周咸慶、刑炎初、范明、彭國壎、王名馴、桂永清、張羣。（記者陳鈺馥翻攝）

    政治案件審判次數前10名決策者，分別為蔣介石、殷敬文、周至柔、周咸慶、刑炎初、范明、彭國壎、王名馴、桂永清、張羣。（記者陳鈺馥翻攝）

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